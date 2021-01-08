Шендерович назвал причину получения гражданства Израиля

Публицист Виктор Шендерович заявил, что получил гражданство Израиля, поскольку не исключает, что в России может «сложиться ситуация бегства», особенно после убийства политика Бориса Немцова.

При этом писатель в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подчеркнул, что не собирается переезжать насовсем.

«В любую секунду может сложиться ситуация бегства. Мне странно об этом говорить, потому что с чего бы вдруг, да? Но в последние годы, после убийства Немцова, скажем, совершенно ничего не исключаю. Но никакого бегства сейчас нет. Я вернулся. Для меня, кажется, довольно принципиально возвращаться и говорить то, что я говорю из Москвы, а не из других краев», – передает слова Шендеровича Ura.ru.

По словам публициста, сейчас он будет чаще находиться в Израиле, так как у него есть несколько идей телевизионных проектов.

Оформление израильского гражданства Шендерович начал в ноябре 2020 года. Он заявлял, что в этой стране живут «десятки его добрых знакомых, родных и друзей».

Напомним, что Шендерович славится критикой в отношении России. Так, в январе он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности».