Шендерович поддержал Кикабидзе в его ненависти к СССР

Писатель и публицист Виктор Шендерович поддержал актера Вахтанга Кикабидзе, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности».

Публицист Виктор Шендерович сообщил, что в словах грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе нет ничего особенного.

«Он не сказал ничего особенного. Было государство преступное, уничтожившее миллионы граждан, поработившее народы, как свои, так и окрестные. Он сказал абсолютно нормальную вещь», – цитирует Шендеровича Ura.ru.

По мнению публициста, «психопатическая реакция на его заявление является проявлением тяжелого комплекса неполноценности».

Кроме того, он назвал «типовой пошлостью» мнение людей, сказавших, что без Советского Союза не было бы певца и актера Кикабидзе.

Напомним, ранее публицист Эдуард Лимонов назвал актера Вахтанга Кикабидзе «идиотом с грузинских круч», а председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter заявил, что Кикабидзе стал знаменитым только благодаря СССР, а время прибавило ему только возраста, а не мудрости.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, о чем забыл грузинский актер, говоря, что ненавидит герб Советского Союза.