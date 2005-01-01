Захар Прилепин опубликовал ответ Эдуарда Лимонова Вахтангу Кикабидзе

Публицист Эдуард Лимонов назвал актера Вахтанга Кикабидзе «идиотом с грузинских круч», сообщил в соцсетях писатель Захар Прилепин.

«Литературно-политический ответ Лимонова актеру Вахтангу Кикабидзе: «Идиот с грузинских круч ненавидит серп и молот. Сокрушается: «Как такое можно было придумать?» Чтоб ты ненавидел этот герб, неслись с клинками наперевес в гражданской войне армии. А потом серп и молот одолели свастику. Что ты можешь противопоставить серпу и молоту? Хачапури? Дурак же», – привел слова лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова писатель Захар Прилепин в Facebook.

Прилепин отмечает, что советский герб – национальная святыня.

«Когда очередное русофобское чучело говорит какую-нибудь глупость про серп и молот и прочие на самом деле национальные святыни, наши консерваторы-«монархисты»-охранители, комментирующие все и вся, вдруг смолкают. Чтоб их с очередным Вахтангом не ассоциировали. Но когда Вахтанг смолкает, они продолжают говорить, в сущности, то же самое. Оставаясь при этом неистовыми патриотами. И ничего не перещелкивает в голове у них. Каждый из вас немного Вахтанг, мои хорошие», – подытожил Прилепин.

Напомним, народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе, который с 2008 года ни разу не был в России в знак протеста против российско-грузинского конфликта, в интервью Жанне Немцовой рассказал, что ненавидит герб Советского Союза.