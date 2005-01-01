В Совфеде отреагировали на слова Кикабидзе о «радости» по поводу распада СССР

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о «радости» по поводу распада СССР.

Пушков подчеркнул, что Кикабидзе стал, кем он есть, только благодаря СССР.

«Иначе был бы он малоизвестным певцом с окраины Европы», – написал Пушков в своем Twitter.

«Годы он набрал, мудрости – нет», – отметил российский сенатор.

Накануне народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе, который с 2008 года ни разу не был в России в знак протеста против российско-грузинского конфликта, в интервью Жанне Немцовой заявил, что «обрадовался» распаду СССР.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, о чем забыл герой «Мимино», заявляя о ненависти к СССР.