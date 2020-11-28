Шендерович заявил об оформлении израильского гражданства

Писатель и публицист Виктор Шендерович заявил, что начал оформление гражданства Израиля, отметив, что в этой стране живут «десятки его добрых знакомых, родных и друзей».

«Я – начал оформление израильского гражданства. Публичность накладывает на человека некоторые обязательства, поэтому скажу несколько слов, помимо формального «имею право и воспользовался им», – написал Шендерович на своей странице в Facebook.

Некоторые подписчики в комментариях к его записи многие предположили, что писатель решил эмигрировать. Шендерович не стал подтверждать или отрицать этого, лишь заметил, что каждый читает то, что хочет прочесть.

Напомним, что Шендерович славится критикой в отношении России. Так в январе он приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер. В июле писатель поддержал актера Вахтанга Кикабидзе в его ненависти к СССР, назвав негативную реакцию общественности на его слова «проявлением тяжелого комплекса неполноценности».