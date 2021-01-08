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8 января, пятница | Последнее обновление — 01:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Трампу собрались предъявить обвинения в связи с беспорядками у Конгресса
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Трампу собрались предъявить обвинения в связи с беспорядками у Конгресса
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Исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин не исключил возможности предъявления обвинений действующему президенту США Дональду Трампу в связи с беспорядками у Конгресса, сообщила The Washington Post.
«Да, мы изучаем всех действующих лиц в этой ситуации – не только людей, которые зашли в здание, но также и других, кто способствовал этому, или сделал это возможным, или играл какую-то сопутствующую роль. Мы изучим всех действующих лиц и все варианты обвинений, которые мы можем предъявить», – приводит слова и.о. прокурора округа Колумбия ТАСС.
В ответ вопрос о том, включает ли он в этом список президента, который мог подстрекать толпу к насилию, Шервин сказал: «Мы изучаем всех действующих лиц в этой ситуации, всех, кто сыграл роль. Если свидетельства говорят о составе преступления, им будут предъявлены обвинения».
Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции Соединенных Штатов для отстранения действующего американского президента Дональда Трампа от власти.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
Трампа потребовали отстранить от должности президента США
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Экс-президенты США, губернаторы штатов и члены Конгресса обвинили главу американского государства Дональда Трампа в беспорядках в Вашингтоне.
Экс-президент США Барак Обама заявил, что «история справедливо запомнит сегодняшнее насилие в Капитолии, подогретое действующим президентом, который продолжал безосновательно лгать об итогах законных выборов, как момент великого бесчестия и позора для всей страны», передает РИА «Новости».
Бывший президент США Билл Клинтон заявил о «беспрецедентном нападении на Капитолий, конституцию и страну», которое «разжигалось более чем четырьмя годами отравляющей политики, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к системе и настраивающей американцев друг против друга».
Экс-президент США Джордж Буш-младший заявил, что погромы «вызывают оторопь». По его словам, «так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической республике». Он возмутился «безответственным поведением некоторых политических лидеров, которые с момента прошедших выборов не демонстрировали достаточного уважения к институтам, традициям и правоохранительным органам», подогревали эмоции людей «неправдой и ложными надеждами». Буш отмечает, что «мятеж может нанести серьезный ущерб стране и репутации» США.
MSNBC сообщает, что руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала прошение об отставке «в связи с сегодняшним насилием на Капитолийском холме».
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал штурм Капитолия сторонниками Трампа «осквернением храма демократии». Шумер обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков. Помощник спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк назвала Трампа предателем страны и конституции, призвала отстранить его от должности.
Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который как и действующий президент США является членом Республиканской партии, считает, что Трамп должен уйти в отставку, либо его следует отстранить, поскольку Трамп «в ответе за это мероприятие».
Губернатор-демократ штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер также призвал отстранить Трампа: «На мой взгляд, нет сомнений, что его усилия по содействию перевороту представляют собой государственную измену нашей демократии, Конституции и всем американцам. Он представляет опасность для нашей страны. Он должен быть подвергнут импичменту и немедленно отстранен от должности».
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал события в Вашингтоне «неудавшейся попыткой государственного переворота». Он заявил: «Мы не позволим президенту Трампу, членам Конгресса, которые помогают ему или преступной толпе, которая штурмовала Капитолий нашей страны, украсть нашу демократию. Результаты выборов ясны, и воля американского народа будет выполнена».
Сенаторы-демократы Патти Мюррей, Элизабет Уоррен, Эд Марки потребовали призвать Трампа к ответственности. Сенатор-республиканец Митт Ромни назвал ситуацию на Капитолии в столице США «восстанием, которое подстрекал президент».
Сенатор Берни Сандерс заявил, что «человек, непосредственно ответственный за сегодняшний хаос – это Дональд Трамп». Сандерс выразил мнение, что Трамп войдет в историю как худший и самый опасный президент в истории США, передает RT.
Напомним, член Палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление Трампу импичмента. Сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.
Макфол сравнил события в Вашингтоне с революцией 1917 года
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Бывший американский посол в России Майкл Макфол сравнил сторонников президента США Дональда Трампа с большевиками.
Он заявил в Twitter, что беспорядки в Вашингтоне нужно сравнивать не с 1776 годом, когда приняли Декларацию независимости США, а с 1917 годом. Макфол считает, что сторонники Трампа хоть и называют себя антикоммунистами, но их действия, по мнению бывшего посла США, напоминают действия большевиков. «К счастью, там, где Ленин преуспел, они (сторонники Трампа) потерпели неудачу», – заявил Макфол.
По его мнению, в США наблюдается раскол не между консерваторами и либералами, а между сторонниками автократии и демократии. Демократов, по его мнению, явное большинство. Однако, как заявил Макфол, «революционеры во всем мире не раз доказывали, что не нужно быть большинством, чтобы свергнуть демократию или угрожать ей».
Напомним, сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов. Позднее их вытеснили из Капитолия. Экс-президенты США, чиновники, губернаторы штатов и члены Конгресса обвинили Трампа в беспорядках в Вашингтоне. Звучат призывы отстранить его от должности президента США, член Палаты представителей Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление Трампу импичмента.
Трамп запретил помощнику вице-президента Пенса входить в Белый дом
Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса после того, как тот отказался отменить результаты прошедших президентских выборов, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, речь идет о главе аппарата Пенса, Марке Шорте, который консультировал вице-президента США по вопросам, связанным с подсчетом голосов коллегии выборщиков. По данным телеканала, Шорту теперь «запрещено входить в Белый дом», передает РИА «Новости».
Вице-президент США Майк Пенс председательствует на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов.
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену
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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену, при этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник Дэн Скавино.
«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти», – привел слова Трампа в Twitter Скавино.
Трамп, как сообщает его помощник, добавил, что, «хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой».
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Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Спикер Палаты представителей призвала отстранить Трампа от власти
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси высказалась за использование положений 25-й поправки к Конституции Соединенных Штатов для отстранения действующего американского президента Дональда Трампа от власти.
«Я присоединюсь к лидеру демократов в Сенате, призывая вице-президента отстранить этого президента [от власти], немедленно воспользовавшись 25-й поправкой. Если вице-президент и кабинет не будут действовать, то Конгресс может быть готов двигаться вперед с импичментом. Таково подавляющее мнение моей фракции», – приводит текст письменного заявления Пелоси ТАСС.
Спикер Палаты представителей Конгресса США выступила с утверждением, что беспорядки, которые устроили в здании Капитолия протестующие против итогов выборов, являются актом, «спровоцированным президентом США».
Пелоси также назвала Трампа «очень опасным человеком», который не должен оставаться в должности главы Соединенных Штатов. «Это безотлагательный [вопрос]», – подчеркнула она, говоря об отстранении Трампа от власти и назвав ворвавшихся в здание Капитолия террористами.
«Я ожидаю от уходящего вице-президента [Майкла] Пенса быстрое принятие решения о том, использует ли он 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти», – отметила спикер.
«Президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженное восстание против Америки», – продолжила демократ. По ее словам, «любой день может стать шоу ужасов для Америки».
Спикер Палаты представителей Конгресса США выступила с утверждением, что имело место «попытка переворота со стороны президента Трампа» и его сторонников.
«Необходимо также привлечение к ответственности республиканцев в Конгрессе, которые продвигали <...> теории заговоров, спровоцировавшие насилие и вдохновившие толпу», – заявила Пелоси.
По ее словам, законодатели от Республиканской партии в среду продолжали «проталкивать ложь, лежавшую в основе нападения» на Конгресс и саму демократию в США.
Согласно 25-й поправке к Конституции США, вице-президент Соединенных Штатов занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий американского президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.
Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
Twitter решил заблокировать аккаунт Трампа
Администрация Twitter решила заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа и пригрозила ему полным удалением аккаунта.
В Twitter заявили, что три записи Трампа должны быть удалены как нарушающие правила соцсети. После этого аккаунт «заблокируют на 12 часов». Если Трамп снова нарушит правила, аккаунт могут удалить. Twitter вслед за Facebook и YouTube удалил видеообращение президента США к протестующим, а также твит со словами о фальсификации выборов, передает РИА «Новости».
Напомним, Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне, которые ворвались в здание Конгресса, и призвал их разойтись по домам. При этом он заявил в видеообращении, что у него и его сторонников «украли выборы».
Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа
Вслед за Twitter блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа ввели Facebook и Instagram.
В Facebook заявили, что после оценки двух «нарушений политики» соцсети приняли решение о «24-часовой блокировке функций» – Трамп не сможет «оставлять записи на платформе в это время». Глава Instagram Адам Моссери заявил, что Instagram «тоже закрывает аккаунт президента Трампа в Instagram на 24 часа», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Напомним, администрация Twitter решила заблокировать аккаунт Трампа. Twitter вслед за Facebook и YouTube удалил видеообращение президента США к протестующим.
Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к нападению на Конгресс США
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Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне.
Байден выступил с утверждением, что Трамп «подстрекал толпу к нападению на Капитолий, к угрозам в отношении избранных представителей народа», а также пытался отменить итоги состоявшихся в ноябре 2020 года выборов, передает ТАСС.
«Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы», – подчеркнул избранный президент США, говоря об участниках беспорядков в Вашингтоне. Он назвал произошедшее «не акцией протеста, а хаосом», а также «одним из самых мрачных дней» в истории страны.
«Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли», – добавил Байден. «В течение последних четырех лет у нас был президент, который ясно показывал, что презирает нашу демократическую систему, конституцию, власть закона», – пояснил политик. Байден выразил мнение, что к произошедшему в Вашингтоне привели «откровенные нападки на демократию и институты» США со стороны действующего американского лидера.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
Иракский суд выдал ордер на арест Трампа
Суд в Ираке выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу убийства замглавы народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, сообщила пресс-служба иракского Высшего судебного совета.
«Судья в суде Эр-Расафа (район Багдада – прим. ВЗГЛЯД), уполномоченный вести расследование убийства замглавы народного ополчения (…), принял решение выдать ордер на арест президента США Дональда Трампа на основании положений статьи 406 действующего уголовного кодекса Ирака», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Также в пресс-службе отметили, что «расследование будет продолжено для установления других причастных к этому преступлению, будь то иракцы или иностранные граждане».
В сообщении уточняется, что решение о выдаче ордера на арест судья принял после завершения предварительного расследования. Он заслушал показания истцов по делу об убийстве аль-Мухандиса – членов семьи убитого главы ополчения.
Напонмим, 3 января американские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Багдада, в результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Из-за этого США и Иран оказались на пороге войны.
МИД России назвал убийство «авантюрным шагом». Турция заявила, что глубоко обеспокоена ростом напряженности в отношениях между США и Ираном.
Трамп устранил нарушения на своей странице в Twitter
Действующий президент США Дональд Трамп устранил нарушения на своей странице в Twitter, из-за которых была заблокирована его учетная запись, сообщил журналист агентства Bloomberg Курт Вагнер.
«Представитель компании подтвердил, что Трамп действительно удалил твиты с нарушениями. Неизвестно во сколько точно Трамп удалил публикации. Вероятно, доступ к учетной записи будет открыт для него завтра утром (после 16.00 по мск 7 января – прим ВЗГЛЯД)», – сообщил Вагнер в своем Twitter.
Ранее администрация Twitter решила заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа и пригрозила ему полным удалением аккаунта. В Twitter заявили, что три записи Трампа должны быть удалены как нарушающие правила соцсети. Вслед за Twitter блокировку аккаунтов Трампа ввели Facebook и Instagram.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Пентагон гарантировал мирную передачу власти Байдену
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Министерство обороны США выполнит обязанности по обеспечению своевременной и мирной передачи власти администрации избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена 20 января, говорится в заявлении исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера.
«Я и мои подчиненные в министерстве обороны продолжаем выполнять свои обязанности в соответствии с нашей присягой, и мы проведем своевременную и мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января», – приводит текст заявления главы Пентагона ТАСС.
Миллер также осудил произошедшее в среду «насилие на Капитолийском холме», подчеркнув, что подобные действия противоречат принципам американской конституции. «Я категорически осуждаю подобные акты насилия, направленные против нашей демократии», – заявил и. о. главы Пентагона.
«Функционирование наших республиканских органов, возможно, и было нарушено, но это не подорвало решимость наших законодателей вести работу во благо народа. Благодаря их усилиям, поддержанным местными и федеральными правоохранительными органами и Национальной гвардией, попытки тех, кто пытался помешать работе наших органов власти, провалились», – заявил Миллер.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
Замсоветника Трампа подал в отставку из-за беспорядков в Вашингтоне
Заместитель советника действующего президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер подал в отставку из-за реакции республиканца на вторжение в Капитолий его сторонников, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
По данным телеканала, в связи с беспорядками в американской столице возможность уйти в отставку рассматривают также помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен и заместитель главы аппарата Белого дома Крис Лидделл, передает РИА «Новости».
В среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
В Британии Трампа обвинили в беспорядках в США
Видеообращение президента США Дональда Трампа к американским гражданам, в котором он вновь заявил об «украденных выборах», спровоцировало беспорядки в Вашингтоне, заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.
«Насилие должно прекратиться, и он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) должен полностью осудить все происходящее. В этом вопросе не может быть иного мнения. Погибли люди, была стрельба, это ужасно. Подобному нет оправдания», – сказала глава британского МВД в интервью телеканалу Sky News, передает ТАСС.
При этом Пател подчеркнула, что американский президент не способствовал скорому прекращению беспорядков у здания Конгресса США. «Вчера он сделал заявление, но это не привело к снижению напряженности. Нельзя допускать провокационные высказывания», – указала она.
Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, утверждения о фальсификациях на выборах в США безосновательны, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в Вашингтоне.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Трампу запретили писать в Facebook
Действующему президенту США Дональду Трампу запретили оставлять посты в Facebook и после событий, произошедших в среду в Вашингтоне, сообщил владелец сервиса Марк Цукерберг.
«Шокирующие события последних 24 часов наглядно демонстрируют, что президент Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному ему преемнику Джо Байдену…За последние несколько лет мы позволили президенту Трампу использовать нашу платформу согласно нашим правилам, иногда удаляя контент или маркируя его посты, нарушающие нашу политику. Мы сделали это, потому что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политической речи. Но нынешний контекст принципиально отличается от политики использования нашей платформы, так как подстрекаетк насильственному восстанию против демократически избранного правительства», – написал в своем Facebook Цукерберг.
Между тем ТАСС сообщает, что Трампу запрещено писать и Instagram. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
Демократы призвали объявить импичмент Трампу
Конгрессмены-демократы распространили предложение резолюции по импичменту действующему президенту США Дональду Трампу, сообщил председатель антимонопольного подкомитета Конгресса Дэвид Сиссилин.
«Я распространяю предложение об импичменте, которое республиканец Тед Лью, республиканец Джеми Раскин и я подготовили, чтобы отстранить президента от должности после вчерашнего нападения на Капитолий США», – передает слова конгрессмена РИА «Новости».
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
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