Трампу собрались предъявить обвинения в связи с беспорядками у Конгресса

Исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин не исключил возможности предъявления обвинений действующему президенту США Дональду Трампу в связи с беспорядками у Конгресса, сообщила The Washington Post.

«Да, мы изучаем всех действующих лиц в этой ситуации – не только людей, которые зашли в здание, но также и других, кто способствовал этому, или сделал это возможным, или играл какую-то сопутствующую роль. Мы изучим всех действующих лиц и все варианты обвинений, которые мы можем предъявить», – приводит слова и.о. прокурора округа Колумбия ТАСС.

В ответ вопрос о том, включает ли он в этом список президента, который мог подстрекать толпу к насилию, Шервин сказал: «Мы изучаем всех действующих лиц в этой ситуации, всех, кто сыграл роль. Если свидетельства говорят о составе преступления, им будут предъявлены обвинения».

Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции Соединенных Штатов для отстранения действующего американского президента Дональда Трампа от власти.

Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.

В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.