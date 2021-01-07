Пушков объяснил, как беспорядки скажутся на президентстве Байдена

После событий в Вашингтоне и утверждения конгрессом избрания Джо Байдена президентом США американское государство может столкнутся с репрессиями в стране, считает сенатор Алексей Пушков.

«Приход [избранного президента США Джо] Байдена в Белый дом утверждался в небывалых условиях: Капитолий был захвачен демонстрантами; для их нейтрализации в здание был введен спецназ; конгрессмены и сенаторы были эвакуированы; в Вашингтоне был введен комендантский час и туда была направлена Национальная гвардия. Ничего подобного в истории США еще не было. События 06.01.21 обозначили качественный сдвиг», – написал Пушков в своем Telegram.

По его словам, события в Вашингтоне окрасят американскую политику и состояние общества на годы вперед. «Одним из вероятных последствий станет усиление репрессивного характера американского государства».

По мнению Пушкова, Байден в любом случае должен был занять президентское кресло. Он отметил, что сторонники Трампа при этом оказали своему кандидату «медвежью услугу», так как штурм Капитолия в итоге оказался на руку лишь демократу.

Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.