В Китае отреагировали на беспорядки в США

Власти Китая надеются на скорейшее восстановление общественного порядка в США, поскольку верят в стремление американцев к миру и безопасности, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы верим, что американский народ стремится к сохранению мира и безопасности. (…) Китайская сторона надеется, что американцы в ближайшее время добьются восстановления мира, стабильности и безопасности», – цитирует ТАСС Хуа Чуньин.

Она также сравнила реакцию американской общественности на протесты в США и на беспорядки в Гонконге в 2019 году. «Ситуация в Вашингтоне не настолько серьезная, как это было в Гонконге, однако уже сейчас там погибли четыре человека, в то время как в специальном административном районе Китая – ни одного», – представитель МИД КНР.

Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.