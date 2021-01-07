В ОБСЕ осудили беспорядки в США

Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, утверждения о фальсификациях на выборах в США безосновательны, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в Вашингтоне.

«Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе. Наблюдая за все более тревожными событиями, разворачивающимися в столице Соединенных Штатов после ноябрьских всеобщих выборов, БДИПЧ выражает озабоченность по поводу целостности демократического процесса и призывает все стороны соблюдать принципы демократии и верховенства закона», – приводит РИА «Новости» заявление.

Бюро отметило, что как одна из 57 стран региона ОБСЕ, США «взяли на себя обязательство не только провести демократические выборы, но и обеспечить, чтобы кандидаты, получившие необходимое количество голосов, заняли свои должности должным образом».

В заявлении указывается, что «сдержанность всех участников процесса остается жизненно важной даже в стране с такими сильными институтами и традиционным уважением к демократическим нормам».

Бюро отмечает, что наблюдательная миссия организации пришла к выводу, что «все утверждения о систематических фальсификациях безосновательны».

«Поэтому БДИПЧ призывает Соединенные Штаты и все другие страны в ОБСЕ помнить, что выборы – это праздник как воплощение гражданских и политических прав, лежащих в основе наших демократий», – говорится в заявлении.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.