В Британии Трампа обвинили в беспорядках в США

Видеообращение президента США Дональда Трампа к американским гражданам, в котором он вновь заявил об «украденных выборах», спровоцировало беспорядки в Вашингтоне, заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател.

«Насилие должно прекратиться, и он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) должен полностью осудить все происходящее. В этом вопросе не может быть иного мнения. Погибли люди, была стрельба, это ужасно. Подобному нет оправдания», – сказала глава британского МВД в интервью телеканалу Sky News, передает ТАСС.

При этом Пател подчеркнула, что американский президент не способствовал скорому прекращению беспорядков у здания Конгресса США. «Вчера он сделал заявление, но это не привело к снижению напряженности. Нельзя допускать провокационные высказывания», – указала она.

Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе, утверждения о фальсификациях на выборах в США безосновательны, говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по поводу последних событий в Вашингтоне.

Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.