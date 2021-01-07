Опубликовано фото сторонника Трампа в кресле Пелоси с ногами на столе

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7 января, четверг | Последнее обновление — 02:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Умерла раненная в Капитолии женщина
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В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой.
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Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть.
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Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Опубликовано фото сторонника Трампа в кресле Пелоси с ногами на столе
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Один из демонстрантов, ворвавшихся в Конгресс США, сфотографирован развалившимся в кресле спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
На ее рабочем столе он оставил листок с надписью: «Мы не отступим!». Судя по снимкам, опубликованным BuzzFeed, некоторые из протестующих изучают документы и информацию в компьютерах американских законодателей, передает ТАСС.
Сама Пелоси была эвакуирована из Капитолия и находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Напомним, Пелоси просила направить подразделения Национальной гвардии в Вашингтон. Конгресс США не смог утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обеспечить порядок в столице.
Голосование на выборах двух сенаторов США завершилось в Джорджии
В американском штате Джорджия закрылись избирательные участки на выборах в Сенат США. От результатов голосования зависит, сохранят ли республиканцы контроль над Сенатом.
Участки закрылись в 19.00 вторника по восточноамериканскому времени (3.00 среды мск). За места в Сенате республиканец Дэвид Пердью борется с демократом Джоном Оссофом, а республиканка Келли Леффлер – с демократом Рафаэлем Уорноком, передает РИА «Новости».
Напомним, сейчас у Республиканской партии 50 мест в Сенате, у Демократической – 48. В том случае, если оба демократа одержат победу в Джорджии и доведут число голосов своей партии также до 50, будущая вице-президент Камала Харрис, демократ, сможет голосовать при равном распределении голосов как председатель Сената.
Сторонники Трампа ворвались в Конгресс США
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Протестующим удалось прорваться в здание Конгресса США, где проходило утверждение итогов президентских выборов, сообщил сенатор Джеймс Лэнкфорд.
Он сообщил, что «протестующие находятся в здании». Лэнкфорд заявил: «Протестующие атаковали Капитолий и окружили зал Сената. Они попросили нас оставаться внутри». Конгресс США приостановил дебаты, Палата представителей и Сенат уходят на перерыв, передает РИА «Новости» и ТАСС.
PBS News сообщает, что демонстранты ведут себя мирно, проходят через центральный зал Конгресса со статуями по огороженному канатами проходу – этим же путем до них шли и сами члены Конгресса. Охранники не вмешиваются. Протестующие ходят с флагами, рассматривают внутренне убранство, снимая все на видео. Некоторые идут с селфи-палками.
При этом CBS сообщает, что стражи порядка применили газ для разгона демонстрантов в самом здании Конгресса. По данным канала, протестующие нападают на полицейских и отказываются покидать здание. Стражи порядка попросили законодателей использовать противогазы.
Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников действовать мирно: «Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!».
Как передает NBC News, в Сенате сообщили, что вице-президент США Майк Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли были доставлены из Капитолия в безопасное место. Стражи порядка также приняли решение об эвакуации людей из двух расположенных поблизости зданий после того, как рядом с ними были обнаружены подозрительные пакеты. Речь идет о библиотеке Конгресса и одном из офисных зданий.
Протестующие сторонники Трампа тем временем окружили здание Капитолия, вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу. Полиция не вмешивается.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что «в округе Колумбия с 18.00 среды (02.00 четверга мск), 6 января, до 6.00 четверга, 7 января, вводится комендантский час. На улицах можно находиться лишь тем, кто получил специальное разрешение, а также сотрудникам чрезвычайных служб.
Сенатор Эд Марки сообщил, что он со своими сотрудниками «в безопасности, укрываются и следуют указаниям и протоколам полиции Капитолия». Сенатор Том Коттон заявил: «Насилие и анархия неприемлемы. Мы страна законов. Это должно прекратиться немедленно». Сенатор Рон Джонсон призвал тех, кто «вокруг Капитолия, уважать правоохранителей и мирно разойтись».
Напомним, Конгресс США проводил процедуру формального утверждения итогов президентских выборов. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. Палата представителей и Сенат начали обсуждение возражения. Тем временем сторонники действующего президента Дональда Трампа окружили Капитолий и вступили в столкновение с полицией.
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Трамп велел направить Национальную гвардию в Вашингтон
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Глава американского государства Дональд Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, где его сторонники ворвались в Конгресс США, сообщила пресс-секретарь президента Кейли Макинэни.
Макинэни сообщила, что «по распоряжению президента Трампа направляется Национальная гвардия наряду с другими правоохранительными службами федерального уровня». Корреспондент Washington Post Дэн Ламот со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что «вся Национальная гвардия Вашингтона будет приведена в действие сегодня, что означает выход на службу сегодня вечером около 1100 гвардейцев», передает РИА «Новости».
Губернатор соседнего с американской столицей штата Вирджиния Ральф Нортэм сообщил, что по просьбе мэра Вашингтона Мюриэл Боузер направляет в Вашингтон служащих Национальной гвардии и 200 сотрудников местной полиции в связи с беспорядками, передает ТАСС.
Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган также направляет полицию и Нацгвардию в Вашингтон «на помощь департаменту полиции столицы и полиции Капитолия».
CNN со ссылкой на представителя полиции сообщает, что протестующих «успешно вытеснили» из зала заседаний Сената США и из всего крыла Капитолия, в котором располагается Сенат. Тем временем группа людей пыталась пробиться в двери галереи северного фасада Капитолия, полиция изнутри стала распылять слезоточивый газ. Протестующие скандировали: «Стыдитесь!». CNN сообщает, что при беспорядках в центре Вашингтона пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, один из них госпитализирован.
Вице-президент США Майкл Пенс заявил: «Мирный протест является правом каждого американца, но с этой атакой нельзя мириться, все причастные к этому будут привлечены к ответственности по всей строгости закона». По его словам, «насилие и разрушения, происходящие в Капитолии, должны немедленно прекратиться». Он потребовал «уважать сотрудников правоохранительных органов и немедленно покинуть здание».
ABC сообщает, что часть сторонников Трампа начинает покидать ступени Конгресса США, многие протестующие уходят от здания Капитолия. При этом значительная часть участников акции по-прежнему не расходится. Вокруг стен Капитолия сейчас находятся силы полиции, они не дают протестующим попасть внутрь. Сами демонстранты не проявляют агрессии. Они размахивают флагами и выкрикивают лозунги в поддержку действующего президента США.
Напомним, Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию, когда об этом попросили власти города и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Конгрессу США пришлось прервать утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.
В здании Капитолия в Вашингтоне открыли стрельбу
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Женщина пострадала и находится в критическом состоянии в результате стрельбы в здании Капитолия в Вашингтоне, сообщают СМИ.
PBS сообщила, что «считает заслуживающей доверия» информацию от источника, согласно которой «кто-то получил выстрел в грудь в здании Капитолия». Уточняется, что «это не был офицер в форме», поэтому канал предположил, что «это был протестующий». CNN заявляет, что ранение получила женщина. Позднее Sky News сообщил, что в результате стрельбы в Капитолии ранения получили как минимум пять человек, передает РИА «Новости»и ТАСС.
Как передает Национальное общественное радио США, полиция Капитолия с оружием в руках требует от ворвавшихся в Конгресс протестующих покинуть здание. Полиция достала оружие после того, как демонстранты попытались ворваться в забаррикадированный зал Палаты представителей и разбили стекла в дверях.
Тем временем действующий президент США Дональд Трамп вновь призвал избегать насилия: «Я прошу всех в Капитолии оставаться мирными. Нет насилию! Мы – партия закона и порядка, уважайте закон и наших великих женщин и мужчин правоохранителей».
Американские правоохранительные органы на фоне протестов проверяют информацию о возможном наличии самодельных взрывных устройств в Вашингтоне, «реагируя на сообщения» о том, что в нескольких районах американской столицы могут быть заложены СВУ.
Напомним, Конгресс США прервал утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.
Пенс отказал Трампу в просьбе не засчитывать голоса выборщиков
Вице-президент США Майк Пенс, которого действующий президент Дональд Трамп просил вмешаться в процесс утверждения итогов выборов в Конгрессе, не считает возможным в одностороннем порядке определять победителя выборов.
«Мое обдуманное суждение таково: моя присяга поддерживать и защищать Конституцию не дает мне претендовать на односторонние полномочия определять, какие голоса выборщиков следует засчитать, а какие нет», – говорится в заявлении Пенса, передает РИА «Новости».
По словам Пенса, одни утверждают, что он должен принять или отвергнуть голоса выборщиков в одностороннем порядке, другие считают, что голоса выборщиков никогда не должны оспариваться на общей сессии конгресса. При этом он отметил, что его роль «в основном церемониальная».
«После внимательного изучения Конституции, наших законов и истории я считаю, что ни один из этих взглядов не является верным», – заявил Пенс.
Пенс пояснил, что не считает, что вице-президент страны имеет моральное право в одностороннем порядке определять победителя выборов. Вместе с тем он обещал обеспечить, чтобы возражения против утверждения итогов выборов были заслушаны в конгрессе должным образом.
В среду в конгрессе стартовало обсуждение итогов избирательного процесса.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах. Трамп настаивает на том, что Пенс вправе отклонить голоса выборщиков – несмотря на то что это идет вразрез с решением федерального суда штата Техас.
Напомним, до этого Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Он пообещал «адскую битву» за пост президента.
Сенат США неожиданно прервал заседание по утверждению итогов выборов
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Американский Сенат неожиданно прервал заседание по утверждению итогов президентских выборов на фоне протестов у стен здания Конгресса в Вашингтоне.
Совместное заседание Сената и Палаты представителей было приостановлено через считанные минуты после начала, так как ряд законодателей от Республиканской партии представил на сессии свои возражения, передает ТАСС.
Против утверждения результатов выборов в Аризоне выступил член Палаты представителей от этого штата республиканец Пол Госар. Он сообщил, что возражение «против подсчета голосов выборщиков в Аризоне» подают около 60 его коллег. Возражение поддержал сенатор от Техаса Тед Круз. Некоторые члены Республиканской партии встретили возражение аплодисментами.
Палата представителей и Сенат удалились раздельно рассматривать возражения и голосовать по ним – для отклонения достаточно решения большинством голосов лишь одной из палат Конгресса. За историю США возражения рассматривались Конгрессом только в 1969 и 2005 годах. В обоих случаях они были отклонены.
Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинил законодателей-республиканцев, оспаривающих победу Джозефа Байдена на президентских выборах, в поддержке попытки переворота. Он заявил, что утверждение итогов – «торжественное и величественное событие, без сомнений, но это формальность».
В Сенате во время выступления сенатора от Оклахомы Джеймса Лэнкфорда, не дав ему закончить, председатель постучал молотком по столу и объявил, что работа прерывается, пока сенаторы не будут созваны вновь. После этого трансляция была остановлена, передает РИА «Новости».
Напомним, у здания Капитолия происходят столкновения сторонников действующего президента США Дональда Трампа и полиции. Протестующим удалось прорваться через полицейское оцепление.
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Трамп обратился к протестующим в Вашингтоне
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Глава американского государства Дональд Трамп призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.
Он заявил в видеообращении, что у него и его сторонников «украли выборы», выборы «были сфальсифицированными». Однако он призвал демонстрантов «идти домой», так как в США «должен быть мир», «должны быть закон и порядок». Трамп призвал «уважать замечательных людей от закона и порядка» и не «играть на руку» противникам. «Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром», – приводит его слова РИА «Новости».
Twitter пометил видеообращение Трампа «о фальсификации выборов» как спорное и запретил его комментировать, лайкать или ретвитить «из-за опасности насилия».
Канал CNBC прервал трансляцию обращения президента США. Ведущий Шепард Смит остановил ее на словах Трампа о том, что «выборы были сфальсифицированы». «Я не собираюсь это слушать, – заявил Смит. – Всем известно, что выборы не сфальсифицированы», – передает ТАСС.
Facebook и YouTube заблокировали видео. Вице-президент Facebook Гай Розен заявил: «Это чрезвычайная ситуация, и мы принимаем необходимые чрезвычайные меры, включая удаление видео президента Трампа. Мы удалили его, потому что, с учетом всех обстоятельств, мы считаем, что оно способствует скорее увеличению риска происходящего насилия, чем его снижению».
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Пентагон подтвердил, что «Нацгвардия Вашингтона мобилизована на помощь федеральным правоохранительным органам». Тем временем сотрудники спецназа ФБР вошли в здание Конгресса, куда ранее ворвались десятки протестующих. Канал NBC показал кадры, на которых более дюжины сотрудников спецназа в сопровождении полиции Капитолия ходят по коридорам Конгресса.
По информации CNN, некоторые сторонники действующего президента США не собираются покидать здание Конгресса, чтобы как можно дольше задержать процесс утверждения итогов прошедших президентских выборов.
Напомним, избранный президент США Джозеф Байден назвал протестующих «бандой» и призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия, где конгрессмены не смогли утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса.
Пентагон отказался направить Национальную гвардию к Капитолию
Запрос властей Вашингтона о развертывании сил Национальной гвардии в районе Капитолия отклонен Пентагоном, сообщают СМИ.
Корреспондент Washington Post Алекс Хортон со ссылкой на источники заявил, что Пентагон «отклонило запрос чиновников Вашингтона о развертывании Национальной гвардии на Капитолии». Канал NBC сообщал, что направить подразделения Национальной гвардии попросила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер. По данным USA Today, такой же запрос направила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает РИА «Новости»и ТАСС.
Напомним, Конгресс США прервал утверждение итогов президентских выборов, поскольку сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили столкновения с полицией и ворвались в Конгресс США.
СМИ высказывали опасения, что Трамп якобы может ввести военное положение и использовать войска для захвата оборудования для обработки избирательных бюллетеней и добиться пересмотра результатов голосования.
NYT заявила о нежелании Пенса пытаться отменить результаты выборов в США
Как утверждают СМИ, вице-президент США Майкл Пенс заявил главе американского государства Дональду Трампу, что, вероятно, не может признать недействительными результаты голосования выборщиков.
Трамп заявлял в Twitter, что «у вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом». По версии New York Times, Пенс полагает, что у него нет таких полномочий. Он при этом заявил, что продолжит рассматривать данный вопрос. Как пишет NYT, Трамп хочет, чтобы у избирателей сложилось впечатление, что победа «была украдена» у него, передает РИА «Новости».
Трамп назвал материал New York Times «фейковыми новостями» и заявил, что Пенс «никогда такого не говорил». По словам Трампа, он и Пенс «полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать». Трамп добавил, что «выборы 3 ноября в оспариваемых штатах были коррумпированными». В частности, «не соответствовало конституции то, что они сделали крупномасштабные изменения в правилах выборов под диктовку местных судей и политиков, а не законодательных штатов».
Как заявил глава американского государства, «вице-президент имеет ряд возможностей в соответствии с конституцией США». Так, «он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации», «отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в Палату представителей для голосования из расчета «один штат – один голос».
Напомним, New York Times уже заявляла, что Трамп якобы выражал недовольство тем, что Пенс недостаточно активно его защищал. По версии издания, Трамп «прислушивается к республиканцам», которые считают, что «вице-президент Майкл Пенс мог бы помочь повлиять на выборы в ходе обычно являющейся рутинной процедуры ратификации итогов голосования в следующем месяце, хотя на самом деле это невозможно».
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В Конгрессе США захотели объявить Трампу импичмент
Член Палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит предъявление президенту США Дональду Трампу импичмента.
Она заявила, что «начала подготовку статей для объявления импичмента». По ее мнению, Трамп «должен быть отправлен в отставку Палатой представителей и выдворен из офиса Сенатом США». Омар считает, что нельзя «позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения Республики». Как заявила представительница Демократической партии США, необходимо «исполнить присягу», передает РИА «Новости».
Напомним, сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В Капитолии произошла стрельба, есть пострадавшие.
В сентябре 2019 года демократы в Конгрессе США уже запускали процедуру импичмента Трампа, утверждая, что президент США якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Джо и Хантера Байденов. Подконтрольный республиканцам Сенат оправдал Трампа.
Трамп пообещал не признавать своего поражения на выборах
Действующий президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Вашингтоне заявил, что никогда не сдастся и не признает поражения на президентских выборах.
«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть», – цитирует ТАСС Трампа.
Также он заявил, что лидеры республиканцев в Конгрессе покроются позором, если не поддержат в среду на заседании обеих палат законодательного органа пересмотр голосования коллегии выборщиков.
«Я буду следить за сегодняшним мероприятием, потому что [сегодня] пишется история. Мы увидим, есть ли у нас великие и решительные лидеры, или те, которым следует устыдиться себя. Если они [лидеры республиканцев] поступят неправильно, мы этого никогда не забудем. Мы выиграли президентские выборы. Сегодня это гораздо важнее, чем день назад», – сказал он.
«Марш за спасение Америки», на котором собрались сторонники Трампа, был организован в связи с тем, что Сенат и Палата представителей Конгресса США в ближайшие часы должны утвердить итоги состоявшихся в ноябре американских президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джозеф Байден.
Ранее окружной судья Марк Коэн отклонил иск адвокатов президента США Дональда Трампа, который требовал отменить итоги выборов в Джорджии.
Напомним, Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Он пообещал «адскую битву» за пост президента.
В штаб-квартире республиканцев в Вашингтоне и в Капитолии нашли бомбы
Взрывные устройства обнаружены в штаб-квартире Республиканской партии США в Вашингтоне и в Капитолии, сообщают СМИ.
Бомбу нашли в здании Национального комитета партии. После того, как людей эвакуировали, взрывное устройство было обезврежено, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на New York Times.
CNN сообщает, что еще одно взрывное устройство было обнаружено в комплексе зданий Капитолия.
Напомним, на фоне беспорядков, которые сорвали утверждение итогов президентских выборов в Конгрессе США, американские правоохранительные органы проверяли информацию о возможном наличии самодельных взрывных устройств в Вашингтоне, «реагируя на сообщения» о том, что в нескольких районах столицы могут быть заложены СВУ.
Байден призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия
Избранный президент США Джозеф Байден назвал протестующих «бандой» и призвал действующего главу государства Дональда Трампа потребовать окончания осады Капитолия.
По мнению Байдена, Трамп должен «выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады». Также Байден призвал «эту банду уйти и позволить демократии работать». По его словам, события в Вашингтоне «не отражают Америку и это должно закончиться сейчас же». Байден считает, что «демократия подверглась беспрецедентной атаке». Он сказал, что «ничего подобного не происходило в новейшей истории». Как заявил избранный президент, «это не протест, а мятеж», передают РИА «Новости» и ТАСС.
Тем временем Reuters сообщает, что бюллетени с итогами голосования выборщиков находятся в безопасности, они были эвакуированы из захваченного протестующими здания Конгресса США.
Напомним, Конгресс США не смог утвердить итоги президентских выборов, так как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Трамп распорядился направить Национальную гвардию в Вашингтон, чтобы обеспечить порядок в столице.
Сторонники Трампа вошли в здание законодательного собрания Канзаса
В Топике сторонники президента США Дональда Трампа вошли в здание законодательного собрания Канзаса, сопротивления им не оказывали, сообщают СМИ.
Протестующие собрались у здания законодательного собрания, полиция не вмешивалась. Когда демонстранты направились в само здание, стражи порядка также не препятствовали. Протестующие вели себя мирно, но продолжили митинг в помещении, передает ТАСС со ссылкой на KSN-TV.
Еще около 200 сторонников Трампа с американскими флагами собрались у здания управления полиции Лос-Анджелеса, двое из них после драки с полицейскими были задержаны. Одна из задержанных кричала уводящим ее полицейским: «Помните, что тысячи и тысячи патриотов готовы умереть за нашу свободу... Решайте, на чьей вы стороне», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Los Angeles Times.
Напомним, сторонники Трампа в Вашингтоне ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В Капитолии произошла стрельба, есть пострадавшие. В штаб-квартире Республиканской партии США в Вашингтоне и в Капитолии нашли взрывные устройства.
Здание Капитолия объявлено безопасным
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Здание Капитолия находится в безопасности, сотрудники полиции оттеснили протестующих со ступеней Конгресса США в Вашингтоне, сообщают СМИ.
Журналист Huffington Post Мэтт Фуллер, находящийся внутри Капитолия, сообщил: «Парламентский пристав говорит, что здание Капитолия безопасно. Комната разразилась аплодисментами». Корреспондент Politico Хьюго Лоууэлл со ссылкой на информацию офицеров полиции Капитолия рассказал, что «зал Сената очищен от сторонников Трампа». Демонстрантов выводят через Западный и Восточный входы Капитолия, передает РИА «Новости».
Полиция также оттеснила протестующих со ступеней Конгресса США. На кадрах NBC видно, как полицейские просят протестующих спуститься со ступеней вниз. Сторонники действующего президента Дональда Трампа подчиняются их требованиям. Полиция – в спецзащите и вооружена автоматическим оружием. К зданию Конгресса прибыла бронированная спецтехника, передает ТАСС.
И.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что «полностью задействована вся национальная гвардию округа Колумбия для помощи федеральным и местным правоохранительным органам в мирном восстановлении порядка».
Полиция сообщила, что в ходе протестов в Вашингтоне были задержаны не менее 13 человек. CNN сообщает о задержании 20 человек. По данным полиции, все задержанные приехали в Вашингтон из других городов. Для разгона протестующих использовались дымовые шашки .
Протестующие в Вашингтоне напали на журналистов агентства Associated Press, повредив их оборудование и камеры. Корреспондент агентства вступила в перепалку с протестующими, но когда они начали громить оборудование, была вынуждена отойти подальше, чтобы не пострадать.
Напомним, сообщалось, что сотрудники спецназа ФБР вошли в здание Конгресса, куда ранее ворвались десятки сторонников Трампа, которые помешали утвердить итоги президентских выборов. Трамп велел направить Национальную гвардию в Вашингтон.
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