Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer в Португалии

Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач Олег Ляшко лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» невозможно зарегистрировать в стране.

Кравченко на своей странице в Facebook напомнил, что еще в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения «определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи с всемирной пандемией».

Как отметил глава Национальной медицинской палаты Украины, к настоящему времени в мире по этой схеме зарегистрированы восемь вакцин. «При этом ни одна из них не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме», – подчеркнул Кравченко.

В частности, он указал, что завершение третьей фазы испытаний вакцины от Pfizer/BioNTech запланировано на январь 2023 года, вакцины от Moderna – на октябрь 2022 года, AstraZeneca – на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года (проводится несколько исследований одновременно), Sinovac Biotech – май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года (проводится несколько исследований одновременно).

Касательно российской вакцины Кравченко сообщил, что по «Спутнику V» также проводится несколько исследований одновременно, а завершение третьей фазы запланировано на апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.

Напомним, ранее глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины».

Генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, между тем, сообщил о срыве контракта по вакцине от COVID-19.

При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.