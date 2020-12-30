Швейцарец умер после прививки вакциной Pfizer

Житель дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса вакциной Pfizer. При этом медицинские власти страны считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом.

«Через несколько дней после вакцинации от COVID-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн скончался 91-летний человек, страдавший от нескольких серьезных заболеваний. Ни история болезни, ни острое течение заболевания не предполагают прямой связи между вакцинацией от COVID-19 и смертью. Имеющаяся исчерпывающая информация указывает на ранее существовавшие заболевания как на естественную причину смерти», – говорится в сообщении Swissmedic, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на данный момент при вакцинации против коронавируса не возникло никаких неизвестных побочных эффектов.

Массовая вакцинация от коронавируса в Швейцарии началась 23 декабря. Пока в стране используется только вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная швейцарским надзорным органом за рынком лекарств (Swissmedic).

Ранее сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer.

В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.