Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer

Пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer, сообщило министерство здравоохранения Израиля.

Мужчина страдал сердечным и онкологическим заболеваниями и уже перенес ранее несколько сердечных приступов. Предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, передает РИА «Новости».

Минздрав Израиля собрал специальную комиссию по расследованию инцидента. Отмечается, что массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.