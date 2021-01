На Украине заявили, что задержали «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда Китай закупил зерна на Украине больше всех 24 января 2021, 08:38 Текст: Алексей Дегтярев

Больше всего зерна за последние годы на Украине закупила Китайская Народная Республика, заявили в Украинской зерновой ассоциации (УЗА). В 2019-2020 годах экспорт украинского зерна в Китай составил 6,3 млн тонн зерновых, заявил исполняющий обязанности исполнительного директора ассоциации Сергей Иващенко, сообщается на сайте организации. В 2020 году экспорт зерна в Китай в денежном выражении составил 1,87 млрд долларов. С июля 2020 года по январь 2021 года в эту страну из Украины доставили 6,9 млн тонн зерновых. Ранее сообщалось, что Россия стала одним из трех главных торговых партнеров Украины в 2020 году. Больше всего товаров в прошлом году на Украину экспортировал Китай.

Украинский эксперт объяснил конфликт блогерши из Киева и офицера ВСУ из-за России 21 января 2021, 11:54

«Это поступок очень мужественный и смелый. В нем отразился гражданский протест против нового витка национализма, который окончательно переформатирует страну в огромную «Антироссию», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал разгоревшийся конфликт между офицером ВСУ и блогершей из Киева, в котором та между Украиной и Россией выбирает Россию. «Этим поступком девушка-блогер фактически подставила себя и под возможные репрессии со стороны государства, и под издевательства со стороны упоротых полумилитарных патриотов, которые сейчас находятся на службе у украинских властей. Конечно, в этом есть определенное геройство», – добавил политэмигрант с Украины, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok. Пользовательница этой соцсети с ником di.rubens отвечала на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран. Из пары Россия – США и Россия – Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом, говорит: «Россия». Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше – осталось за кадром. На ролик обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан, написавший: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана позором украинской армии, который воюет с мирным населением и хочет «хайпа». Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. Также di.rubens обвинила украинского военного в травле. Сам Штефан назвал ответ блогерши «нонсенсом» и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok. Видео возмутило и других украинских радикалов, которые, помимо прочего, обратили внимание, что оно было снято на майдане. Скачко допускает, что видео киевской блогерши было опубликовано в том числе и ради банального хайпа в социальных сетях. «Да, сейчас ради лайка в Сети люди готовы сделать все что угодно. Но ведь, извините, ради хайпа интернету показывают свои голые гениталии. А это видео с учетом сложившейся исторической, культурной, психологической, идеологической ситуации на Украине было настоящим поступком, обладало явным политическим подтекстом, поэтому хайп от него ей только в плюс», – считает Скачко. По мнению политолога, опубликованный видеоролик стал свидетельством общественных настроений, он показывает и невысокую оценку украинским обществом собственных вооруженных сил. «Более того, армия Украины сама себя оценивает невысоко. Все, кроме штатных патриотов-пропагандистов и агитаторов, прекрасно понимают, что ВСУ Украины сегодня – это лишь место обогащения генералитета из числа «ястребов войны». Армия уже давно стала служить для заработка людей, которые потеряли смысл жизни в обычном обществе. А такие вооруженные силы без войны очень легко превращаются в мародеров и тупое военизированное стадо», – заключил Скачко. Блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца» с формулировкой «Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины». В ответ на «провокационный» ролик в украинских соцсетях стали появляться видео с критикой «российских оккупантов». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд на Украине обязал пересмотреть отношение к участникам майдана в учебниках 21 января 2021, 20:02

Юрист Андрей Портнов выиграл суд у министерства образования Украины по делу о содержании школьных учебников. По мнению Портнова, в них участники майдана представлены героями. «Административный суд вынес сегодня решение по моему иску в почти год тянувшемся судебном процессе. На основании проведённых экспертиз суд обязал министерство образования и науки пересмотреть детские учебники истории 5-11 классов, в которых предыдущий политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков 2013 – 2014 годов», – написал юрист в своем Telegram. Как считает Портнов, в указанных пособиях «содержатся признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013 – 2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода», пишет «Страна.ua». Также, по его мнению, информация о событиях 2013 – 2014 годов представлена односторонне и с заведомо ложными сведениями, при этом в учебниках умалчивается о важных обстоятельствах майдана. Так, в учебнике для 11 класса Власова-Кульчицкого сказано, что «22 января 2014 года в День соборности Украины снайперы «Беркута» застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана». Здесь, объяснил Портнов, авторы учебника однозначно обвиняют правоохранителей в убийстве, при том, что ни один суд это не подтвердил. Кроме того, юрист предложил провести новый конкурс по учебникам и пересмотреть на предмет достоверности вообще все пособия по истории Украины, которые были выпущены после 2013 года и рассказывают о событиях майдана. В министерстве образования республики еще до суда Портнову сказали, что все учебники анализировались учеными и имеют полную достоверность изложенной информации. Требование юриста в ведомстве выполнять отказались, после чего он подал иск. 21 ноября 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг. Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. В общей сложности в результате противостояния в Киеве 18 – 20 февраля погибли более 100 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Беркут». «Дело о снайперах» на майдане до сих пор остается нераскрытым. В прошлом году стало известно, что подозреваемыми по делу о расстрелах на «евромайдане» в феврале 2014 года являются более 160 человек. Украинка ответила выбравшей Россию блогерше из Киева 21 января 2021, 10:38

Украинка записала видеообращение в ответ на ролик блогерши из Киева di.rubens, которая в видео в TikTok между Украиной и Россией выбрала вторую страну. «А что выберете вы? Так называемый русский мир под смертельными бомбардировками или мирный украинский город, благодаря нашим воинам? Российского оккупанта, который пришел на наши земли, чтобы проливать кровь, или украинского защитника, который положил свою жизнь ради того, чтобы мы с вами никогда не ощутили на себе последствия войны? Родина или страна-убийца? Украина или Россия? Эта блогер определилась со своим выбором, а я – со своим. Я люблю свою страну – Украину», – заявила девушка в видеообращении, передает «Обозреватель». Такая позиция вызвала восторг у офицера украинской армии Анатолия Штефана. Он отметил, что активные молодые граждане теперь не дадут замолчать «вопиющий факт российской пропаганды». «Блогер di.rubens, которая призналась в любви России на майдане Независимости, решила отмолчаться. Но отмолчаться ей уже не дает активная часть украинской молодежи и молодежное патриотическое движение «Основа Будущего», запустив новый флешмоб! Горжусь нашей украинской молодежью!» – написал офицер. Между тем блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца». Соответствующее досье на нее появилось на сайте проекта. Выяснилось, что настоящее имя 20-летней девушки – Онацкая (Маламан) Таисия Игоревна. «Провокатор. Антиукраинский пропагандист. Сознательная дискредитация вооруженных сил Украины. Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины», – сказано в сообщении. Напомним, между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева di.rubens разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». В Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к «непрерывной осаде» Кремля 23 января 2021, 18:25

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек прокомментировал требование экс-президента Украины Петра Порошенко продолжать «непрерывную осаду Кремля», отметив, что он дает советы своему преемнику, «как еще дольше оставаться в тупике». Ранее Порошенко в эфире украинского «5-го канала» потребовал от президента Украины Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций, передает РИА «Новости». «Властолюбие сжигает экс-президента Украины. За время пребывания на своем посту Петр Порошенко не смог добиться ничего по урегулированию конфликта в Донбассе и диалога с Москвой. (…) И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», – сказал Бальбек. Он отметил, что, подписывая Минские соглашения, Порошенко, «видимо, думал в тот момент, что Запад придумает какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса». «А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, в итоге оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера», – добавил он. В декабре бывший мэр Харькова, экс-депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин заявил, что Киев относится к Донбассу «по-скотски», украинский президент Владимир Зеленский превратился в экс-лидера страны Петра Порошенко. Самого Порошенко он назвал «крысой». Киев распорядился не выпускать Медведчука в Россию 21 января 2021, 10:22

Государственной авиационной службе Украины приказали не выпускать самолеты с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком в Россию, заявил его однопартиец, депутат Верховной рады Илья Кива. «Госавиаслужба получила команду «перекрыть» небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию», – написал Кива в Telegram-канале. Ранее полпреды самопровозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе сообщили, что республики при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц, передает РИА «Новости». Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку. Под посольством России в Киеве произошел конфликт на акции 23 января 2021, 19:16 Текст: Ксения Панькова

Конфликт между двумя группами произошел во время акции под стенами посольства России в Киеве, в акции участвовали около 30 человек, сообщила пресс-служба киевского управления национальной полиции. «Между двумя различными группами состоялся краткосрочный словесный конфликт, который правоохранители быстро урегулировали. В настоящее время мероприятие завершилось», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что по итогам акции никаких заявлений или сообщений в полицию не поступало. Ранее ряд украинских СМИ сообщал об акции сторонников Алексея Навального под стенами посольства России в Киеве. В субботу участники несогласованной акции на Пушкинской площади в центре Москвы напали на двух полицейских. В Екатеринбурге участники бросили дымовые шашки в правоохранителей, также кидают в сотрудников снегом, полиция начала оттеснять толпу. В Москве участники несогласованной акции начали кидать в полицию снежки и пластиковые бутылки. По данным полиции в несанкционированной акции участвуют около 4 тыс. человек. На этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции. При этом Роскомнадзор сообщил, что удалено 89% призывов в соцсетях к детям участвовать в незаконных массовых акциях в России от числа выявленных. В ведомстве напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в интернете влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter. На Украине заявили, что задержали «агента ФСБ» по прозвищу Джигурда 23 января 2021, 19:52 Текст: Ксения Панькова

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда, сообщили в ведомстве. Как сообщается на сайте СБУ, задержанный якобы входит сеть ФСБ, а также Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным украинского ведомства, в январе 2021 года он якобы «получил от своих кураторов денежное вознаграждение за организацию на Украине протестных мероприятий с целью дестабилизации ситуации в стране». В частности, утверждается, что ему было поручено собирать информацию о кризисных явлениях в социально-экономической сфере и спровоцировать так называемый «тарифный майдан». Как считают в украинской службе, агент должен был организовать среди местного населения сбор подписей в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым. «Кроме этого, он имел популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины», – говорится в сообщении украинского ведомства. По данным СБУ, «в мае 2020 фигурант был завербован представителем так называемой «МГБ ЛНР» и получил псевдоним Джигурда. Ранее служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу задержан его коллега. Экс-глава ФРС поддержала санкции против России по Украине и Крыму 21 января 2021, 22:59

Кандидат на пост главы Минфина США в администрации Джозефа Байдена, экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила о строгой приверженности санкциям против России по Украине и Крыму. «Я привержена строгому выполнению санкций за российские действия <...> в Восточной Украине и в Крыму, а также по другим угрозам национальной безопасности США», – приводит ТАСС текст ответов Йеллен на вопросы финансового комитета Сената со ссылкой на корреспондента Bloomberg Салеху Мохсин. Йеллен заявила 19 января на слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры, что намерена осуществить обстоятельный анализ деятельности финансового ведомства в сфере введения санкций против других стран. «Я попрошу своего заместителя Уолли Адейемо провести всесторонний обзор американской санкций с тем, чтобы они использовались в стратегических целях и соответствующим образом», – отметила кандидат на пост главы Минфина США. Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на начало новой главы в российско-американских отношениях с приходом к власти Байдена. В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов, а также решительно поддержал поставки американского оружия Украине. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Выбравшая Россию украинская блогерша пожаловалась на фальсификацию видео 22 января 2021, 08:40

Блогер из Киева Таисия Онацкая (di.rubens) объяснила, почему на видео в TikTok, из-за которого у нее возник конфликт с офицером украинской армии Анатолием Штефаном, выбрала Россию вместо Украины. Девушка рассказала в Instagram, что снимала блиц-опросы с участием других блогеров, на которых нужно было из двух предложенных вариантов ответа выбрать один. «Вопрос звучал так: какую страну ты бы хотела посетить. И на видео я должна была выбрать одну из предлагаемых стран. Логика была следующая: из двух стран выбрать наиболее интересную для путешествий», – заявила Онацкая. Она пояснила, что из предложенной пары «Россия – Украина» выбрала первую, так как уже живет на Украине и объездила всю страну, передает РИА «Новости». Кроме того, Онацкая обвинила Штефана в том, что он намеренно исказил содержание видео, обрезав часть ролика с ее выборами других стран. Также девушка пожаловалась на травлю и поступающие от радикалов угрозы, отметив, что те публикуют в Сети ее личные данные. При этом блогерша разместила видео, на котором «отвечает на контрольный вопрос от Министерства обороны Украины». «Для меня понятия выбора никогда не стояло и не будет стоять априори… Я украинка, и я горжусь этим», – заявила она. Напомним, между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей из Киева Таисией Онацкой (di.rubens) разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну. Штефан обратил внимание на ролик девушки и написал: «Вот тебе и патриотическое воспитание». В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением» и хочет «хайпа». После этого блогершу di.rubens внесли в базу «Миротворца». Соответствующее досье на нее появилось на сайте проекта. В Крыму ответили на слова экс-главы МИД Украины о борьбе с Россией 22 января 2021, 08:12 Текст: Алина Назарова

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призыв бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко предоставить территорию страны США в качестве плацдарма для борьбы с Москвой. Бальбек напомнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более десяти лет назад. «Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо», – отметил депутат, передает RT. По его мнению, экс-глава украинского МИД готов отдать все, лишь бы «испортить настроение» Москве. «Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чем, вот только не с кем», – сказал парламентарий, добавив, что России остается только ждать. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения принадлежности Крыма. При этом он уверен, что Киеву якобы удастся вернуть полуостров. Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о готовности к мобилизации. В Киеве признали субсидии «угнетающими достоинство» украинцев 23 января 2021, 09:51

И.о. министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что субсидии «угнетают достоинство» украинцев. Запись мероприятия опубликована в YouTube. Витренко заявил, что «ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии», потому «психологически это тоже плохо для людей», передает РИА «Новости». По его словам, получение субсидий является для граждан сигналом того, что они бедные, в то время как люди «не хотят себя чувствовать бедными». «Это угнетает их достоинство. А у нас «Революция достоинства» (евромайдан) была в 2014 году, понимаете?», – добавил и.о. министра. Ранее сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности. Всемирный банк решил выделить Украине 90 млн долларов на вакцины от COVID-19 21 января 2021, 14:11 Текст: Евгения Шестак

Всемирный банк намерен предоставить Украине порядка 90 млн долларов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения страны Светлана Шаталова. «Деньги в размере примерно 2,5 млрд (90 млн долларов) гривен выделят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» и вакцинацию в Украине. Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года», – цитирует ТАСС Шаталову. По ее словам, Минздрав планирует закупать вакцину у разных производителей, поэтому разветвленная сеть и опыт в закупке вакцин и лекарственных средств дает преимущество британской компании Crown Agents, что позволит получать от производителей вакцину от COVID-19 как можно скорее. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины». Киевскому пенсионеру насчитали за отопление 28 тыс. рублей 21 января 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Киевский пенсионер Станислав Липовский получил квитанцию за услуги ЖКХ, по которой должен заплатить за отопление в декабре 2020 года 10 796 гривен (примерно 28 тыс. рублей). Об этом мужчина рассказал на своей странице в Facebook, прикрепив к сообщению фотографию квитанции. 10 тисяч за тепло! за грудень-це ще не самий холодний місяць! Як Вам така арихметика? Перемога !!! Або просто сильно потрібні гроші? Опубликовано Станиславом Липовским Среда, 20 января 2021 г. «Десять тысяч за тепло! За декабрь – это еще не самый холодный месяц! Как вам такая арифметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги?» – написал пенсионер. Площадь квартиры автора поста составляет 102 кв. метра. При этом комментаторы, просканировав QR-код квитанции, выяснили, что общий долг пенсионера за отопление составляет более 70 тыс. гривен (около 182 тыс. рублей). Сам пенсионер прокомментировал ситуацию Telegram-каналу PavlovskyNews. По его словам, он не представляет, как оплачивать такие счета, имея пенсию 1700 гривен (4,5 тыс. рублей). Он подчеркнул, что работы у него сейчас нет, взять деньги неоткуда. Липовский добавил, что ему и раньше не хватало денег на оплату ЖКХ, а субсидию он не может оформить из-за отсутствия необходимых документов и справок. Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов). Напомним, с 1 января правительство Украины по предложению и. о. министра энергетики Юрия Витренко отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. Кроме того, с ноября минувшего года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышение цен на услуги ЖКХ приведут к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан Украины. Захарова заявила о насаждении на Украине неприятия русского языка 21 января 2021, 17:56 Текст: Ольга Никитина

Украинские власти пытаются искусственно вызвать неприятие русского языка в стране и уничтожить уникальное мультикультурное пространство, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат указала на то, что с 16 января украинский язык в стране стал обязательным для сферы услуг в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Она назвала это решение анекдотическим. «Следить за выполнением этого будет специально созданный орган – Аппарат уполномоченного по защите государственного языка, который может выносить не только предупреждения за неиспользование государственного языка, но и самостоятельно накладывать штрафы. Настоящий, хороший репрессивный орган», – приводит ее слова ТАСС. «Это все есть насаждаемая на Украине атмосфера неприятия, страха в отношении нашей страны и нашей культуры. Это часть политики официального Киева, которая была направлена на уничтожение многоязычия и уникального мультикультурного пространства, создававшееся на территории страны не одно столетие», – подчеркнула дипломат. Захарова призвала европейские страны дать оценку действиям украинского руководства, «направленным на обеспечение превосходства украинской нации». Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) намерена добиться отмены языковой дискриминации. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и «встал на сторону радикалов-ксенофобов». Комитет Рады выступил за легализацию каннабиса на Украине 21 января 2021, 15:53 Текст: Евгения Шестак

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступил за легализацию каннабиса на Украине в медицинских целях, заявил депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий. «В целом Комитет по вопросам здоровья нации поддерживает идею легализации каннабиса в медицинских целях при условии жесткого контроля за его использованием. Сейчас есть ряд законодательных инициатив по легализации медицинского каннабиса. На одном из ближайших заседаний комитета по вопросам здоровья нации мы вместе с экспертами их рассмотрим», – цитируют «Украинские новости» депутата. Радуцкий добавил, что депутаты совместно с экспертами согласуют один вариант законопроекта, в котором будут учитываться все детали и инициативы парламентариев. Вопрос о легализации марихуаны поднимался во всеукраинском опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским. Он проводился в день местных выборов – 25 октября. По результатам опроса, легализацию каннабиса поддерживают 64,88% опрошенных. Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предположила, что целью опроса Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, а «заказ» на него поступил от наркокартелей.