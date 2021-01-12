В Госдуме раскритиковали подход Киева к российской вакцине «Спутник V» Россия в тройке крупнейших торговых партнеров Украины 2020 года 12 января 2021, 17:03 Текст: Алексей Дегтярев

Россия стала одним из трех главных торговых партнеров Украины в 2020 году, сообщила государственная таможенная служба страны. «Страны, из которых больше всего импортировали товары на Украину: Китай – 8,3 млрд долларов, Германия – 5,1 млрд долларов и Россия 4,6 млрд долларов. Экспортировали с Украины больше всего в Китай – 7,1 млрд долларов, Польшу – 3,3 млрд долларов, Россию – 2,7 млрд долларов», – заявило ведомство в своем Facebook. Украинская сторона в основном экспортировала зерновые, черные металлы, жиры и масла, в страну в основном завозились минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, машины, оборудование и механические устройства, а также транспорт. Импорт товаров в прошлом году на Украину снизился на 10,3% и составил 54,2 млрд долларов, экспорт сократился на 1,7% до 49,2 млрд долларов. В августе сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 млрд долларов, сократившись на 46% в годовом выражении.

Погребинский: Байден начал системную зачистку компромата на себя с Украины 11 января 2021, 21:03

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков,

Андрей Самохин

США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение американцами санкций в отношении украинских политиков, в том числе депутата Андрея Деркача, который обнародовал компромат на Байдена. «Это начало системной зачистки всего, что может скомпрометировать Байдена, который через неделю станет полноправным президентом США. И это запугивание тех, кто вздумает пойти по этому пути», – уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Политолог напомнил про американский закон, разрешающий вводить международные санкции в интересах Америки и для «защиты демократии». «А сейчас интересы демократии – это интересы демократов и лично Байдена, – подчеркнул эксперт. – Есть же какие-то документы по Burisma Holdings. Теперь им надо уничтожить их, и вообще зачистить любое упоминание этой темы, поскольку они понимают, что не могут зачистить те 73 миллиона голосов американцев, которые голосовали за Трампа, частично поддерживали штурм Конгресса, и которые могут напомнить про коррупцию Байдена и его сына в связи с этой компанией». Собеседник ожидает проведение операций, которые будут направлены на на уничтожение всех аргументов против Байдена по его делам вокруг украинского газодобывающего холдинга. «Для Деркача в этих санкциях нет ничего нового, поскольку его уже ранее не пустили в США, и стало понятно, что он фигура нон-грата для демократического deep state, – отметил киевский политолог. – Другое дело, что в санкционный список попали и Онищенко (украинский политик и бизнесмен Александр Онищенко, который уехал из страны в 2016 году) и еще какие-то люди, которые столь энергично как Деркач, не вели работы против Байдена, и это, наверное, стало для них неожиданностью». Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что Деркач давно рассказывал о сговоре украинской власти с американской. «Здесь произошла обида. Деркач рассказал больше, чем положено. И поплатился за то, что попытался рассказать правду. У него был на Украине телеканал, который уже «случайно» закрыли. Неофициально сообщалось, что его бизнес стал часто подвергаться проверкам», – отметил политолог. Охрименко добавил, что опубликованные Деркачем пленки с компроматом на бывшего президента Петра Порошенко «рикошетом затрагивали Зеленского». «Естественно, что Деркач раскрывал сговор, который имел место между украинской и американской властью. Понятно, что американцам это ужасно не нравилось. Надо понимать, что свобода слова, о которой говорят в США, это свобода через раз», – уверен Охрименко. В понедельник Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу». В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовоал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму 12 января 2021, 08:15 Текст: Алина Назарова

Международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, заведомо бесперспективны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на саммит «крымской платформы». «Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», – сказал РИА «Новости» Шеремет. По его словам, киевским властям вместо финансирования «бредовых проектов», стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса. В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите «крымской платформы». «Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму – не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», – сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией. В то же время глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил киевским властям обсудить вместо «возвращения» Крыма вопрос водной блокады полуострова. «Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок», – сказал Гемпель. По его словам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность. Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе». США ввели санкции против рассказавших о коррупции семьи Байденов украинских граждан и СМИ 11 января 2021, 19:32

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. О санкциях против граждан Украины и украинских организаций сообщило американское министерство финансов, передает ТАСС. Ведомство заявило, что лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу». Напомним, 16 сентября внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Ранее Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к увольнению Виктора Шокина с поста генпрокурора, а Facebook удалила аккаунт Деркача, обвинив внефракционного депутата Верховной рады во вмешательстве в американские выборы. В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V» 12 января 2021, 13:30

Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press

Текст: Ирина Яровая

«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям. «Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник. Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана. «Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность». «Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев. Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Раде назвали отказ Киева закупать российскую вакцину геноцидом населения 11 января 2021, 19:56

Фото: Андрей Ратмиров/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Власти Украины обезопасили себя, проведя спецоперацию по закупке вакцины от коронавируса в Израиле, в то время как от COVID-19 в стране умирают ежедневно сотни человек. Позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива. «У меня складывается впечатление, что это программа по сокращению численности людей на территории Украины. В сложившихся условиях кроме, как «геноцид», по-другому это назвать невозможно. Геноцид со стороны марионеточной, подконтрольной Госдепу власти, показывает, что это Госдеп разворачивает программу геноцида на территории колонии, полученной ими в результате государственного переворота. Наша страна давно превращена в колонию, сырьевой придаток, где проводят эксперименты», – сказано в заявлении Кивы, опубликованном на сайте ОПЗЖ. Как отметил депутат, вакцину «без крышевания и без помощи спецслужб завезти в страну невозможно», поскольку препарат перевозится в специальных контейнерах при температуре -70 градусов. По мнению Кивы, власти закупили вакцину для себя и VIP-персон. «А параллельно ежедневно у нас от коронавируса умирает порядка 300 человек», – отметил он. Депутат считает, что предоставление Россией вакцины «Спутник V» и возможности ее производства на харьковских фармакологических предприятиях – «неудобный политический вопрос» для Киева. Он подчеркнул, что украинское руководство привыкло представлять Россию страной-агрессором и врагом, на которого можно списать все внутренние провалы, в то время как Москва в действительности выступает спасителем. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Киев ответил Лукашенко, назвавшему Зеленского «обучаемым человеком» 12 января 2021, 13:03 Текст: Алина Назарова

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко нечему обучать украинского лидера Владимира Зеленского, который является «самодостаточной политической фигурой», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными... Он (Лукашенко) – известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем более они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1». Он добавил, что позиция Киева по ситуации в Белоруссии остается неизменной и Украина остается на стороне белорусского народа. Ранее Лукашенко заявил, что не держит зла на Зеленского и назвал его «обучаемым человеком». Кроме того, Лукашенко прокомментировал высказывание украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что тот не собирается называть его президентом. «Грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского молчала», – заявил он. Глава МИД Украины счел борьбу с «российской идеологией» важнее защиты украинцев от коронавируса 12 января 2021, 12:41

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Глава министерства иностранных дел Украины в эфире канала «1+1» заявил, что он против использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за пропагандистского фактора. «Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – передает слова украинского министра «Интерфакс». Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность». «Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев. Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве 12 января 2021, 15:02

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства. «Украина и Молдавия сделали сегодня важный шаг к установлению стратегического сотрудничества между двумя странами. Молдавия твердо и без оговорок поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – сказала Санду, начав свою речь на украинском и продолжив на молдавском языке. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с лидером Молдавии урегулирование конфликта в Приднестровье и посредническую роль Украины в формате «5+2», передает ТАСС. «Мы обсудили ситуацию в Приднестровском регионе Молдавии. Мы также обменялись мыслями о наших совместных шагах относительно Приднестровья, в частности, с учетом посреднической роли Украины в формате переговоров «5+2». В который раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования остается неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ», – сказал он. Участниками международного формата «5+2» являются Молдавия и Приднестровье как стороны конфликта, Россия, Украина и ОБСЕ – посредники, США и Евросоюз – наблюдатели. Кроме того, стороны договорились создать президентский совет для координации действий в решении задач двусторонней повестки дня. «Мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем форматировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», – сказал Зеленский. Он добавил, что стороны намерены возобновить активный диалог на высшем уровне и сделать его «динамичным и результативным». В конце прошлого года президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать на переговоры в Москву, но прежде совершит визиты в Киев и Брюссель. Санду 24 декабря приняла присягу и вступила в должность президента Молдавии. Она обратилась к нацменьшинствам Молдавии на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках. При Санду Молдавия вероятно станет постоянной союзницей Украины с четко выраженной антироссийской позицией. Проигравший выборы Додон заявил, что не намерен уходить из политики и продолжит в будущем работать над тем, чтобы защищать дружбу республики с Россией. Украинскую националистку лишили стипендии в Австрии 12 января 2021, 09:18 Текст: Евгения Шестак

Венский Институт наук о человеке (IWM) лишил стипендии украинку Елену Семеняку в связи с тем, что она придерживается ультраправых взглядов. Отмечается, что такое решение институт принял после того, как стало известно, что Семеняка публикует у себя в соцсетях фотографии с гитлеровской символикой и нацистским приветствием, передает «Страна.ua». По данным издания, аспирантка является секретарем по международным отношениям украинской неонацистской организации «Национальный корпус» (запрещена в России). Ссылка с описанием стипендии украинки на сайте института была удалена. Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере евро 1,8 тыс. евро. Ранее представители украинских националистических организаций устроили митинг рядом с киевской больницей «Феофания», в которой лечится от коронавируса президент Украины Владимир Зеленский. Минск призвал Киев не политизировать поставки электроэнергии из Белоруссии 12 января 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Вопрос торговли электроэнергией между Белоруссией и Украиной лежит в коммерческой плоскости, попытки ряда украинских СМИ политизировать его выглядят натянуто и не способствуют развитию двусторонних отношений, заявили в пресс-службе белорусского Минэнерго. «Вчера в отдельных украинских СМИ появилась информация «об угрозе белорусской электроэнергии для топливно-энергетического комплекса Украины». В этой связи хотели бы разъяснить, что вопрос торговли электрической энергией с Украиной лежит в коммерческой плоскости. Его стоит рассматривать исключительно в рамках взаимодействия субъектов хозяйствования, не более того. Попытки отдельных украинских СМИ политизировать этот процесс, навязать идею «угрозы белорусской электроэнергии национальным интересам Украины» выглядят натянуто и не идут на пользу двусторонним отношениям», – говорится в заявлении пресс-службы в Telegram Минэнерго Белоруссии. В ведомстве отметили, что прекращение действия принятого ранее Киевом запрета на импорт белорусской электроэнергии, а также интерес субъектов электроэнергетического рынка Украины к сотрудничеству с гособъединением «Белэнерго» позволили возобновить торговлю электроэнергией. При этом в пресс-службе ведомства указали, что объемы этой торговли в сравнении с емкостью электроэнергетического рынка Украины не превышают 1%. «Заявления украинских экспертов, которые звучат в последние дни, во многом преувеличены. Межведомственные переговоры о сотрудничестве в электроэнергетической сфере планируется продолжить», – говорится в сообщении. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. При этом Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявила, что работа энергетических предприятий в стране оказалась под угрозой из-за начала импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. В федерации считают, что не допустить импорт электроэнергии должна была Верховная рада, для этого нужно было принять соответствующий закон. Данное заявление распространили украинские СМИ, передает РИА «Новости». Саммит «крымской платформы» назвали сборищем «пикейных жилетов» 12 января 2021, 10:08 Текст: Евгения Шестак

Международный саммит «крымской платформы», связанный с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, рискует превратиться в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Рассуждая о грядущей модальности «Крымской платформы», господин Кулеба рискует превратить это мероприятие в лучшем случае в сборище прозаседавшихся «пикейных жилетов». Навязывая приглашенным участникам свою замшелую повестку дня, Киев действует в строгом соответствии со старой поговоркой по принципу «ешьте, дорогие гости, все равно собакам выкидывать», – сказал РИА «Новости» Молохов. По его мнению, ни один авторитетный эксперт не приедет на Украину обсуждать нелепый вопрос «Чей Крым?» даже под дулом пистолета. «Пикейные жилеты» – выражение из произведения Ильфа и Петрова «Золотой Теленок», которое применяется по отношению к людям, ведущим пустопорожние разговоры. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым Украине, заведомо бесперспективны. Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе». Молдавия и Украина собрались создать транспортный коридор Кишинев – Киев 12 января 2021, 16:11 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Молдавии и Украины хотят создать транспортный коридор между Кишиневом и Киевом, сообщила молдавский лидер Майя Санду. Санду заявила, что стороны «обсудили вопрос развития транспортной инфраструктуры на трассе Кишинев – Киев». По ее словам, «это позволит создать транспортный коридор, который сократит время поездки от Кишинева до Киева и может стать самым коротким путем из центра Украины в страны Центральной Европы», передает РИА «Новости». Проект предполагает реабилитацию дорожного полотна на территории обеих стран, в результате поездка от Кишинева до Киева будет длиться около пяти часов. Кроме того, по словам Санду, Молдавия и Украина в будущем хотят принять долгосрочное решение, чтобы позволить взаимное перемещение граждан между странами на базе внутренних паспортов. Ранее Санду заявила, что договорилась с украинским лидером Владимиром Зеленским вывести отношения Кишинева и Киева на уровень стратегического партнерства. Напомним, во вторник президент Молдавии совершила первый официальный визит в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. Это первые за четыре года переговоры двух стран на высшем уровне. Британия профинансирует проекты по нарушению территориальной целостности России 12 января 2021, 14:25 Текст: Алина Назарова

Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России, сообщил портал «Комитет защиты национальных интересов». В частности, в ходе анализа грантовой активности зарубежных спонсоров выяснилось, что дипломатические ведомства Великобритании финансируют кампании, направленные на нарушение территориальной целостности России. Так, в январе 2021 года стартует реализация проектов, отобранных британским посольством на Украине в рамках программы «Открытое будущее». Специфическая область применения проекта – противодействие российской угрозе в Крыму, сообщает «Комитет защиты национальных интересов». Финансирование каждого проекта составит до 1 млн рублей (10 тыс. фунтов стерлингов). Количество одобренных заявок не ограничено. Административные расходы не должны превышать 8% всего бюджета кампании, при этом денежные средства не могут быть направлены на академические исследования, курсы английского языка и т. д. Таким образом, подчеркивается практико-ориентированный характер программы, указали авторы портала. Среди целей программы, указанных в анонсе на сайте британского правительства, значатся: «содействие реинтеграции Крыма и неподконтрольных Киеву областей (ДНР и ЛНР) в состав Украины; документирование случаев попрания прав человека на полуострове со стороны России; противодействие российским властям как нарушителю этих прав»; а также «поддержка жертв российского режима в Крыму». Отмечается, что работа будет вестись украинскими некоммерческими организациями в сотрудничестве с официальными киевскими властями и международными неправительственными фондами. В задачи проекта входит: освещение ситуации с защитой прав человека в «незаконно аннексированном» Крыму, ДНР и ЛНР; создание механизмов мониторинга; защита прав жителей Крыма украинским правительством; информационная работа с крымскими НКО и национальными объединениями; стимулирование их политической и правозащитной активности. Экс-глава делегации Украины в ПАСЕ назвала причину своего увольнения 12 января 2021, 13:22 Текст: Евгения Шестак

Бывшая председатель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько заявила, что ее отстранили от должности из-за разногласий с коллегами из фракции «Слуга народа». «Меня сняли с должности председателя украинской делегации в ПАСЕ... У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из «Слуги народа», которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции», – написала Ясько в Facebook. Мене зняли з посади Голови української делегації в ПАРЄ. На жаль, це зробили деякі колеги зі Слуги Народу разом з... Опубликовано Ліза Ясько Понедельник, 11 января 2021 г. В понедельник делегация Украины в ПАСЕ избрала главой депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марию Мезенцеву. Ясько была избрана главой делегации Украины в ПАСЕ в сентябре 2019 года. Ранее Россия расширила список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В последнюю версию списка, в частности, была добавлена Елизавета Ясько. Козак прибыл в Германию на встречу советников нормандского формата 12 января 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата (Россия, Германия, Украина и Франция), сообщили в посольстве России в Берлине. Источник ТАСС в российской делегации сообщил, что «предметом встречи представителей стран «нормандской четверки» станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта» на востоке Украины. Последняя встреча политсоветников в «нормандском формате» прошла 11 сентября 2020 года в Берлине. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак, принимавший в ней участие со стороны России, сообщил, что стороны провели обмен мнениями по всем вопросам урегулирования в Донбассе, по итогам встречи прорывов нет, вопрос о проведении саммита «нормандской четверки» не обсуждался, передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.