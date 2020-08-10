Торговля между Россией и Украиной за первое полугодие сократилась почти на 50%

Взгляд
10 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 22:03  |  vz.ru
Разделы

Что нужно для создания электромобилей в России

Проект Zetta балансирует на грани жизни и смерти Zetta/YouTube, e-zetta.ru
Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи – изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова, оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска? Подробности...
Перейти в раздел…

Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

Вряд ли столь матерый политик, как Лукашенко, был использован украинскими спецслужбами «втемную» Михаил Метцель/ТАСС
Захват 33 россиян в Белоруссии оказался результатом успешной спецоперации СБУ. Это косвенно подтвердил и сам Лукашенко: в интервью он рассказал, что узнал про «отряд боевиков» от Киева. Теперь уже понятно, что россиян заманили в ловушку. Очевидно и то, что украинским спецслужбам самостоятельно провести операцию, в которую был втянут президент соседней страны, просто не хватило бы квалификации. Подробности...
Перейти в раздел…

Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа

El Pais: Лукашенко выходит из этих выборов таким же, как и вступил в них – ослабленным Валерий Шарифулин/ТАСС
«9 августа наверняка останется в книгах белорусской истории. Если не для того, чтобы олицетворить конец правления самодержца Александра Лукашенко, то хотя бы для того, чтобы обозначить день, когда власть содрогнулась перед лицом народа», – пишут западные СМИ, комментируя массовые беспорядки, которые охватили города Белоруссии сразу после президентских выборов.  Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Совершенно очевидно, что Лукашенко растерян. Он умудрился поссориться с Россией и не успел помириться с Западом. Отныне Лукашенко не любят ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Его хотят использовать, и Батька это прекрасно осознает. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Перейти в раздел…

Белорусссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно об удержании Тихановской в здании ЦИК Белоруссии
    В центре Минска задержаны несколько десятков человек Задержанный в Минске российский журналист Пегов освобожден Кипр принял условия России по налоговому соглашению В Германии назвали «ударом в лицо» угрозы США из-за «Северного потока – 2»
    ЦИК Белоруссии озвучил обновленные данные по итогам выборов Эксперт оценил вероятность отключении интернета в Белоруссии из-за границы Торговля между Россией и Украиной за первое полугодие сократилась почти на 50% СМИ сообщили об инсульте у Ефремова из-за игры «Спартака»
    КГБ Белоруссии заявил о готовящемся покушении на Тихановскую Белорусы устроили пикет у посольства республики в Москве В Польше задержан подозреваемый в краже памятника Рокоссовскому Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой

    Главная тема


    Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

    позиция кандидата


    Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста в Белоруссии

    международный скандал


    Словакия выслала трех российских дипломатов

    свидетельские показания


    Опубликовано видео с Ефремовым за рулем сразу после аварии

    Видео

    массовые беспорядки


    Белоруссия перешла на осадное положение

    Тотальная украинизация


    Киев испугался выбора жителей Донбасса

    Проект Zetta


    Что нужно для создания электромобилей в России

    Японский милитаризм


    Под боком у России скрыто созрела серьезная военная угроза

    TikTok угроза


    Ирина Алкснис: Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения

    Выборы в Белоруссии


    Глеб Простаков: Лукашенко взял на себя больше, чем может унести

    Плюсы самоизоляции


    Дмитрий Михайлин: Как перестать суетиться и начать, наконец, жить

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?

    Торговля между Россией и Украиной за первое полугодие сократилась почти на 50%

    10 августа 2020, 21:58

    Текст: Ксения Панькова

    Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 млрд долларов, сократившись на 46% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

    В том числе экспорт из России на Украину составил 1,819 млрд долларов (падение на 56,1%), импорт в Россию с Украины – 1,726 млрд (снижение на 28,9%), передает РИА «Новости».

    В итоге доля Украины в общем обороте внешней торговли России в отчетном периоде снизилась до 1,3% с 2,1% годом ранее.

    В июне 2020 года по данным ФТС стало известно, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-апреле 2020 года сократился на 47% в годовом выражении – до 2,376 млрд долларов.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Украина налаживает экономические связи с Россией, которую называет «страной-агрессором». В частности, в начале 2020 года Украина стала основным покупателем свинины из России.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •