Оборот торговли России с Украиной упал почти наполовину

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-апреле 2020 года сократился на 47% в годовом выражении – до 2,376 млрд долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт из России на Украину составил 1,217 млрд долларов (падение в 2,4 раза), импорт в Россию с Украины – 1,159 млрд (снижение на 27%), передает РИА «Новости».

По данным ведомства, доля Украины в общем обороте внешней торговли России за указанный период снизилась до 1,3%, по сравнению с 2,1% годом ранее.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Украина налаживает экономические связи с Россией, которую называет «страной-агрессором». В частности, в начале 2020 года Украина стала основным покупателем свинины из России.

В ФТС также сообщают, что в январе-апреле 2020 года оборот торговли между Россией и Белоруссией снизился на 26,2% в годовом выражении и составил 7,94 млрд долларов.

Экспорт из России в Белоруссию составил 4,342 млрд долларов (падение на 35,8%), импорт в Россию – 3,598 млрд (снижение на 10%).

Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли России снизилась до 4,3%, годом ранее она составила 5%.

Между США и Россией оборот торговли за этот же период вырос на 5,5% – до 8,8 млрд долларов. Доля США в общем обороте внешней торговли России в годовом выражении выросла до 4,8% с 3,9%.

За аналогичный период оборот торговли между Россией и Китаем сократился на 6,7% и составил 31,8 млрд долларов. Доля Китая в общем обороте российской внешней торговли выросла при этом до 17,3% с 15,8% годом ранее.

ФТС отмечает также снижение оборота торговли между Россией и Евросоюзом на 20,3% – до 73,9 млрд долларов. Доля ЕС в общем обороте внешней торговли России за январь-апрель сократилась до 40,3% с 43% годом ранее.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за первый квартал 2020 года вырос на 3,4%. Президент России Владимир Путин отмечал, что рост торгового оборота с Китаем стал следствием роста уровня доверия между странами.