Путин оценил значимость российско-китайских отношений

Рост двустороннего торгового оборота между Китаем и Россией стал следствием роста уровня доверия между странами, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Путин назвал знаковым, что объем торгового оборота между странами приближается к отметке в 100 млрд долларов.

«Мы не можем не быть довольны таким результатом», – сказал он, отметив, что это производный результат от состояния российско-китайских отношений и роста уровня доверия между странами.

«Мы работаем в двустороннем формате надежно, мы решили все проблемы, которые достались со времен СССР и двигаемся дальше. Мы работаем не только в сфере экономики, безопасности, мы сотрудничаем активно на международной арене. Российско-китайское взаимодействие на международной арене является фактором, оздоровляющим международную обстановку. Фактором стабильности и прогнозируемости ситуации на международной арене», – отметил Путин.

Президент положительно оценил происходящие в Китае изменения, уточнив, что для такой многонаселенной страны важна стабильность и прогнозируемость, в том числе во внутренней политике.

Пресс-конференцию в прямом эфире транслируют российские телеканалы.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. В этом году мероприятие вызвало особенно большой ажиотаж среди журналистов как федеральных, так и региональных и даже международных изданий. На нее аккредитовались 1702 журналиста.