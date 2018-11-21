В США увидели угрозу для человечества в усилении России и Китая

Если Россия и Китай изменят существующий миропорядок, возглавляемый США, это станет катастрофой для всего человечества, считает журналист Washington Examiner Том Роган.

Роган пишет, что благодаря США «мир стал лучше, чем когда бы то ни было», передает РИА «Новости».

Например, американский капитализм, по мнению журналиста, обеспечил миру жизнь в благополучии без масштабных войн и выгоду от благ технического прогресса.

В качестве подтверждения своих тезисов Роган противопоставляет политические курсы, в частности, политику США в отношениях с Саудовской Аравией и стратегию России и Китая в отношении Венесуэлы.

Он заявляет также, что Вашингтон придерживается принципов безопасности, региональной стабильности, стремится облегчить страдания жителей Йемена. Потому американская стратегия в отношении Саудовской Аравии является «высоконравственным выбором, который создает разумный баланс интересов и политики на основе реализма».

Он отмечает и значительную роль НАТО в мировой политике, называя его «лучшим альянсом», который создает баланс между продвижением человеческих и национальных интересов.

Россия и Китай же, по его мнению, проявляют «равнодушие к основным принципам человечности». К примеру, Пекин и Москва не заинтересованы в том, чтобы склонять власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они считают противовесом США в регионе, к высокой нравственности: Китаю нужна венесуэльская нефть, а России нужно влияние Каракаса в ОПЕК, чтобы продвигать собственную стратегию ценооборазования на мировом рынке нефти.

Роган заявляет, что «Си Цзиньпин и Путин совершенно счастливы, наблюдая за тем, как народ Венесуэлы голодает, просит подаяние и занимается проституцией», и это будет продолжаться, «пока Мадуро делает то, что они хотят».

Он добавил, что в течение последних месяцев Мадуро побывал и в России и в Китае, однако лидеры обеих стран не попытались призвать его «облегчить страдания народа Венесуэлы», а только отмечали его успехи в нормализации отношений с оппозицией.

Роган в своей статье призвал мировое сообщество увидеть разницу между «американским и российско-китайским реализмом», заявляя, что они отличаются коренным образом. Об этом, по его словам, свидетельствуют «китайская сеть концлагерей, кража территорий в Тихом океане», военные действия России в Сирии, а также «авантюрные убийства» по всему миру.

«Если Китай и Россия когда-то придут на смену реализму текущего миропорядка во главе с США, то это станет катастрофой для всего человечества», – подводит итог Роган.

Отметим, что в мае издание The Washington Examiner опубликовало статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Позже Том Роган уточнял, как Украине следовало бы взорвать мост; Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста.