Журналист Роган пояснил, как Украине следовало бы взорвать Крымский мост

Американский журналист Том Роган прокомментировал свой призыв к Украине взорвать Крымский мост.

Он опубликовал в Washington Examiner новый материал, в котором заявил, что не жалеет о предыдущей статье.

«За исключением того факта, что я мог выразиться более ясно, показав, что этот удар мог (и, конечно, должен был) быть нанесенным так, чтобы избежать жертв», – приводит слова Рогана РИА «Новости».