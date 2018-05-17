СК возбудил дело против призвавшего взорвать Крымский мост журналиста

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста из США Тома Рогана, который призвал осуществить подрыв Крымского моста.

«Гражданин США Том Роган опубликовал на своем интернет-сайте статью под названием «Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge» («Украине нужно взорвать Крымский мост Путина»), которая также была размещена на веб-сайте издания еженедельного журнала Washington Examiner, призывающую Украину осуществить подрыв Крымского моста путем нанесения бомбовых ударов», – говорится в сообщении на сайте СК.

По мнению следствия, в статье усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений.

В отношении Рогана возбуждено дело по ст. 205 УК России (террористический акт). Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner по факту публикации упомянутой статьи.

Ранее Роган в статье предложил Украине уничтожить Крымский мост. В Кремле призвали американские правоохранительные органы обратить внимание на эту публикацию.

Во вторник российский лидер Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста.