В Пекине оценили уровень военного сотрудничества с Россией

Военное сотрудничество и взаимное политическое доверие России и Китая достигли рекордно высокого уровня, о чем говорят многочисленные двусторонние обмены по линии вооруженных сил и совместное участие в крупных учениях, следует из доклада минобороны КНР о развитии международного сотрудничества в 2018 году.

В документе минобороны Китая указывается, что для отношений России и КНР в военной сфере историческим моментом стали учения «Восток-2018» в Забайкальском крае, передает РИА «Новости».

«Взаимное политическое стратегическое доверие и военное сотрудничество России и Китая достигли исторического, рекордно высокого уровня», – указывается в докладе.

Подчеркивается, что в течение 2018 года «под стратегическим руководством лидеров двух стран повышался не только уровень отношений всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая, но и уровень взаимного доверия и сотрудничества в военной сфере».

Сотрудничество сторон в области обменов на высоком уровне и проведения совместных учений также значительно углубилось и укрепилось, страны поддерживали друг друга по таким вопросам, как урегулирование северокорейской ядерной проблемы и контроль над вооружениями, совместными усилиями защищали мир и стабильность в регионе.

Китай особенно отметил и командно-штабные учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия-2018», которые проходили на полигоне «Чебаркуль» в России с 22 по 29 августа.

«В условиях реальных боевых действий наша армия не только впервые смогла осуществить переброску сил по железной дороге через третьи страны, но также и обучиться боевому опыту российских военных, вернувшихся из Сирии», – добавили в ведомстве.

Ранее в США увидели угрозу для человечества в усилении России и Китая.