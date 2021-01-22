Постановщик трюков в фильмах о Бонде умер от коронавируса во Франции

Известный французский каскадер Реми Жюльен, ставивший трюки в фильмах «Такси», «Такси 2» и шести кинокартинах о Джеймсе Бонде, скончался от коронавируса во Франции в возрасте 90 лет, сообщает радиостанция France Bleu.

Как сообщил радиостанции друг каскадера, политик Жан-Пьер Дур, Жюльен ушел из жизни в больнице французского города Монтаржи на севере страны. По его словам, коронавирус обнаружили у постановщика трюков в начале января, около двух недель назад он был госпитализирован.

«Я был в больнице вчера вечером, мы могли констатировать, что это последние часы и что он не выживет в результате COVID-19, мне очень горько, это очень хороший друг», – передает РИА «Новости» слова Дура.

Жюльен начал карьеру в кино в качестве каскадера в фильме «Фантомас» в 1964 году. Впоследствии он участвовал как каскадер и постановщик трюков во множестве французских и зарубежных фильмах. В частности, он ставил номера в фильмах «Такси», «Такси 2», и в шести фильмах о Джеймсе Бонде – «Только для твоих глаз», «Осьминожка», «Вид на убийство», «Искры из глаз», «Лицензия на убийство» и «Золотой глаз». Его «фильмография» насчитывает около 400 кинокартин.

Во время съемок «Такси 2», в которых участвовал Жюльен, произошел инцидент, к которому он оказался причастен – 41-летний оператор Ален Дютартр был сбит каскадерской машиной. В сентябре 2007 года Жюльен был признан виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорен к 18 месяцам тюрьмы условно и выплате 13 тыс. евро штрафа. В 2009 году ему смягчили приговор до шести месяцев тюрьмы условно, размер штрафа был снижен до 2 тыс. евро.