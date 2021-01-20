Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона

Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего бывшего советника Стивена Бэннона, а также рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка.

Бэннон занимал должность старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году, передает РИА «Новости».

Бэннон и трое его предполагаемых сообщников обвиняются в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что из собранных 25 млн долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей. Сам экс-советник Трампа не признал вину, суд согласился отпустить его под залог в 5 млн долларов.

Кроме того, Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка. Лил Уэйн ранее признал свою вину в хранении заряженного позолоченного пистолета, который у него обнаружили в аэропорту Майами в декабре 2019 года. Рэпер был отпущен под залог в размере 250 тыс. долларов. Ему грозило до десяти лет тюрьмы. Кодак Блэк сознался в приобретении нескольких видов оружия незаконным способом.

Также Трамп помиловал бывшего мэра Детройта Куаме Килпатрика, приговоренного к 28 годам тюрьмы по делу о коррупции.

Сообщалось, что Трамп объявит во вторник о даровании помилования и смягчении наказания для почти 100 человек, однако он сам вряд ли войдет в этот список. В прошлом году Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.