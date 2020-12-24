Трамп помиловал Манафорта

Глава американского государства Дональд Трамп помиловал экс-руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна, сообщил Белый дом.

Всего Трамп помиловал 26 человек, еще троим он уменьшил тюремные сроки. Манафорт и Стоун были осуждены по итогам расследования спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Манафорта признали виновным в финансовых и налоговых преступлениях, Стоуна – в помехах правосудию, передает РИА «Новости». В числе помилованных также отец зятя Трампа Чарльз Кушнер, который был осужден за ложные налоговые декларации, передает ТАСС.

Напомним, Манафорт до появления в штабе Трампа работал в том числе на Украине. Его, в частности, обвиняют в выплате 4 млн долларов за фальсификацию доклада о Юлии Тимошенко. В докладе Мюллера утверждалось, что в 2010 году бывший президент Украины Виктор Янукович якобы подарил Манафорту «огромную банку черной икры» за 30-40 тыс. долларов.

В среду Трамп помиловал 15 осужденных, включая экс-советника своего предвыборного штаба Джорджа Пападопулоса. В ноябре Трамп сообщил о полном помиловании бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.