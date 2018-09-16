Манафорта обвинили в выплате 4 млн долларов за фальсификацию доклада о Тимошенко

Компания Skadden по указанию Пола Манафорта в 2012 году подготовила за 4 млн долларов доклад по делу Юлии Тмошенко, который на тот момент президент Украины Виктор Янукович использовал для доказательства ее преступлений, утверждает Bloomberg.

Издание со ссылкой на документы по делу Пола Манафорта утверждает, что в 2012 году юристы фирмы по указанию Манафорта опубликовали отчет, который был использован Януковичем для оправдания ареста Тимошенко и открытия дела против нее. При этом, как утверждается, за месяц до этого Skadden сообщили Манафорту об отсутствии доказательств преступных намерений Тимошенко в газовом деле, сообщает «Апостроф».

Bloomberg пишет, что Skadden в деле Тимошенко играл «двойную роль», будучи и арбитром, независимо оценивающим возможный ущерб от газовых контрактов, и компанией, которую власти наняли для консультации прокуроров по делу.

В связи с новыми подробностями Грегори Крейгу, который ранее работал советником президента Барака Обамы, а из Skadden уволился в апреле 2018 года, могут быть предъявлены обвинения.

Bloomberg считает, что юристы Skadden нарушили этические обязательства, сфальсифицировав доклад.

В документах по делу Манафорта говорится, что он, используя один из своих офшорных счетов, заплатил Skadden 4 млн долларов, в целом за доклад компания получила 4,6 млн долларов. Официально называлась сумма в 12 тыс. долларов.

Напомним, на этой неделе экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером, а также признал себя виновным по двум пунктам обвинения, что позволит ему избежать второго судебного процесса.

Манафорта обвиняют в «сговоре против США», отмывании денег, даче ложных показаний, а также нарушении законов при лоббировании интересов Украины.