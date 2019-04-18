Стало известно о подаренной Януковичем Манафорту банке черной икры на 40 тыс. долларов

В 2010 году бывший президент Украины Виктор Янукович подарил экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту «огромную банку черной икры» за 30-40 тыс. долларов, следует из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Подарок был сделан в 2010 году после президентских выборов на Украине, подарок оценивается в 30-40 тыс. долларов, сообщает РБК.

The Guardian еще в 2016 году писала, что деловой партнер Манафорта Константин Килимник сообщил ему о встрече с «парнем», который дал ему «самую большую банку черной икры несколько лет назад». Тогда речь шла о бизнесмене Олеге Дерипаске.

Манафорт до появления в штабе Трампа работал в том числе на Украине. Его, в частности, обвиняют в выплате 4 млн долларов за фальсификацию доклада о Юлии Тимошенко.