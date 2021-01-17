Названы помогающие похудеть продукты

Эксперт по питанию Даррен Кирби перечислил продукты, которые следует включит в рацион вместо более вредных аналогов, чтобы похудеть.

Для избавления от лишнего веса эксперт посоветовал заменить каши быстрого приготовления с большим количеством сахара на овсяные хлопья, а для вкуса добавить корицу и кленовый сироп. Он отметил, что овсяные хлопья имеют низкий гликемический индекс, способствующий поддержанию энергии и снижению уровня сахара в крови, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Express.

Маргарин и спред, содержащие большое количество промышленных жиров Кирби порекомендовал поменять на обычное масло: оно содержит полезные для здоровья жиры, которые нужны для работы мозга и кишечника.

Вместо макарон в рацион можно включить киноа – эта крупа готовится просто, как и паста, однако у нее низкий гликемический индекс. Содержащийся в киноа протеин помогает дольше чувствовать насыщение.

Альтернативой для белого картофеля является батат, у которого также низкий гликемический индекс, а калорий содержится меньше. При этом Кирби посоветовал запекать его в духовке с небольшим количеством оливкового или сливочного масла.

При этом эксперт предложил не отказываться от сладкого, а выбрать более полезную альтернативу: темный шоколад с высоким содержанием какао снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Какао содержит флавоноиды, которые помогают защитить сердце. В темном шоколаде в несколько раз больше какао, чем в молочном. Поэтому Кирби посоветовал выбирать лакомство с содержанием какао более 70%, отметив, что лучше покупать несколько маленьких плиток, а не одну большую – так удобнее ограничивать ежедневные порции. Также эксперт посоветовал пить ежедневно два литра воды.

Напомним, группа ученых из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) выяснила, что за худобу человека может отвечать определенный ген.