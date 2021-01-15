Минцифры не увидело оснований для роста цен на сотовую связь

Оснований для повышения тарифов на мобильную связь в январе нет, операторы сотовой связи должны заранее информировать абонентов об изменениях тарифов, заявил замглавы Минцифры Олег Иванов.

«Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим», – цитирует РИА «Новости» Иванова.

По его словам, российские операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. При этом на данный момент никаких извещений об изменении тарифов операторы не разместили.

В пятницу аналитическое агентство Content Review сообщило, что из-за пандемии коронавируса сотовым операторам пришлось увеличить затраты, поэтому в течение текущего года ожидается рост цен на связь на 15-16 процентов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал газете ВЗГЛЯД, что в 2021 году россияне действительно начнут на 15% больше платить сотовым операторам, но это только потому, что им предлагается больше услуг, а сама цена на связь не увеличится.