Эксперт разъяснил причины подорожания сотовой связи из-за коронавируса

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15 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Байдена ждет «инаугурация на штыках»

Национальная гвардия США вповалку охраняет Капитолий Oliver Contreras/SIPA USA/Reuters
Приведение к присяге (инаугурация) нового президента США пройдет на этот раз в полном противоречии с американской политической традицией. Вместо общенародного праздника единения вокруг национального лидера Вашингтон увидит «инаугурацию на штыках» – тысячи вооруженных людей будут охранять нового президента США от его собственных сограждан. И это не единственная особенность предстоящих торжеств. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Когда рухнет Америка

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Нас ждут времена не просто тяжелые, а небывало тяжелые. Утратившая самоконтроль, деградирующая, наглая, внутренне единая новая Америка стоит у нашего порога как стадо восставших зомби. Подробности...
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Как Германия превратилась в арену уличной войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 января 1919 года произошло жестокое убийство двух лидеров германских марксистов – Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Фрайкоровцы избили их прикладами, расстреляли в упор и выбросили в реку. Событие еще пару лет назад было немыслимым. Подробности...
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Цифровизация – это атомная бомба XXI века

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
А мы готовы к этому будущему? Мы этого действительно хотим? А насколько наш национальный суверенитет будет защищен в условиях этого «прозрачного» глобального мира? И главное – у кого в руках будет та самая кнопка, которая может нас целиком или хотя бы частично выключить? Подробности...
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Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Эксперт разъяснил причины подорожания сотовой связи из-за коронавируса

       15 января 2021, 13:34
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    В 2021 году россияне действительно начнут на 15% больше платить сотовым операторам, но это только потому, что им предлагается больше услуг, а сама цена на связь не увеличится, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

    Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников сообщил, что из-за пандемии коронавируса сотовым операторам пришлось увеличить затраты, поэтому в течение текущего года ожидается рост цен на связь на 15-16 процентов. По его мнению, базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся меньшей корректировке.

    «Здесь происходит подмена понятий. На сегодняшний день у нас нет увеличения стоимости связи, а есть ее увеличение потребления – россияне стали активно ею пользоваться и, соответственно, начали платить больше. В этом аспекте действительно люди в среднем на 15% стали тратить на связь больше. Но если говорить о стоимости, то она не изменилась и даже немного подешевела, если мы говорим о текущей ситуации в стране», – говорит Муртазин.

    Эксперт объясняет, что ежегодно люди нуждаются в большем количестве связи, услуг, поэтому даже вне зависимости от пандемии коронавируса, общие затраты на все это составляют 15 процентов. Причем он уточняет, что это число не меняется уже на протяжении шести лет, потому что потребление активно растет.

    «Поэтому можно говорить о «росте цен на связь», но по факту это рост потребления услуг связи. Например, стоимость мобильного гигабайта год от года падает, при этом растут пакеты. То есть теперь, грубо говоря, он стоит 115 рублей, вместо 100, но и получает человек 30 гигабайт вместо 20. И поскольку рынок конкурентный, люди, как и раньше, могут выбрать тот тарифный план и оператора, который их устраивает больше всего», – заключил собеседник.

    В пресс-службе городского департамента информационных технологий (ДИТ) со ссылкой на подсчеты операторов связи сообщили, что из-за пандемии COVID-19 в Москве за 2020 год объемы потребляемого мобильного интернета в среднем увеличились на 20%.


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