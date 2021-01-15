Эксперт разъяснил причины подорожания сотовой связи из-за коронавируса

В 2021 году россияне действительно начнут на 15% больше платить сотовым операторам, но это только потому, что им предлагается больше услуг, а сама цена на связь не увеличится, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников сообщил, что из-за пандемии коронавируса сотовым операторам пришлось увеличить затраты, поэтому в течение текущего года ожидается рост цен на связь на 15-16 процентов. По его мнению, базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся меньшей корректировке.

«Здесь происходит подмена понятий. На сегодняшний день у нас нет увеличения стоимости связи, а есть ее увеличение потребления – россияне стали активно ею пользоваться и, соответственно, начали платить больше. В этом аспекте действительно люди в среднем на 15% стали тратить на связь больше. Но если говорить о стоимости, то она не изменилась и даже немного подешевела, если мы говорим о текущей ситуации в стране», – говорит Муртазин.

Эксперт объясняет, что ежегодно люди нуждаются в большем количестве связи, услуг, поэтому даже вне зависимости от пандемии коронавируса, общие затраты на все это составляют 15 процентов. Причем он уточняет, что это число не меняется уже на протяжении шести лет, потому что потребление активно растет.

«Поэтому можно говорить о «росте цен на связь», но по факту это рост потребления услуг связи. Например, стоимость мобильного гигабайта год от года падает, при этом растут пакеты. То есть теперь, грубо говоря, он стоит 115 рублей, вместо 100, но и получает человек 30 гигабайт вместо 20. И поскольку рынок конкурентный, люди, как и раньше, могут выбрать тот тарифный план и оператора, который их устраивает больше всего», – заключил собеседник.

В пресс-службе городского департамента информационных технологий (ДИТ) со ссылкой на подсчеты операторов связи сообщили, что из-за пандемии COVID-19 в Москве за 2020 год объемы потребляемого мобильного интернета в среднем увеличились на 20%.