В крупном ДТП под Ростовом погибли два человека

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых и четырех легковых автомобилей произошло на автодороге Волгоград – Каменск-Шахтинский в Ростовской области, в результате столкновения погибли два человека, один получил травмы, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский (Морозовский район). По предварительной информации, произошло столкновение двух грузовых автомобилей («Мерседес» и «Скания»), а также четырех легковых («Хонда», «Газель», «Фольксваген», «Тойота»). По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека, один пострадал», – передает ТАСС сообщение главка.

В отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области уточнили, что «водитель автомобиля «Хонда», выполняя обгон, допустил выезд на встречную полосу движения и столкновение со встречным грузовым автомобилем «Скания». От удара легковой автомобиль отбросило на обгоняемую «Газель», произошло столкновение с автомобилями «Тойота», «Мерседес-Акрос» и «Фольксваген-Таурег».

В администрации Морозовского района сообщили, что пострадавший доставлен в местную больницу, медики оказывают ему помощь.

По данным Росгидромета, в Ростовской области идет сильный снег, на ряде дорог фиксируются снежный накат и ухудшение видимости.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в аварии с автобусом погиб один мужчина, трех женщин доставили в больницу. Еще двух отпустили на амбулаторное лечение.