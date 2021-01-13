Маршрутный автобус опрокинулся под Ростовом

Один человек погиб, четверо пострадали при опрокидывании маршрутного автобуса в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил представитель экстренных служб региона.

Источник сообщил, что инцидент произошел на федеральной автодороге М-4 «Дон», передает РИА «Новости».

По предварительным данным, пострадали пять человек, один из них погиб. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Рязанской области опрокинулся автобус, сообщалось, что погибли четыре человека, ранены 12, из них 11 госпитализированы.