Названа вероятная причина ДТП с автобусом под Рязанью

Водитель пассажирского автобуса, который опрокинулся под Рязанью, по предварительным данным, уснул за рулем, сообщил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

«Рассматриваются несколько версий, причину установит следствие. Но, по предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем. Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии», – приводит ТАСС слова Грекова.

Между тем стало известно, что все пострадавшие в ДТП с пассажирским автобусом «Москва – Волгоград» в Рязанской области – жители Волгоградской области, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Напомним, ДТП в Рязанской области произошло утром в пятницу. Автобус опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, ранены 12, из них 11 госпитализированы. Сообщалось, что по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Прокуратура контролирует проверку причин и обстоятельств ДТП.