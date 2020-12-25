Число жертв ДТП в Рязанской области выросло до четырех человек

Количество погибших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Рязанской области увеличилось до четырех, сообщили в региональном УМВД.

«При подъеме автобуса обнаружено тело четвертого погибшего», – сообщил источник ТАСС.

Тем временем руководитель территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов сообщил, что в результате аварии пострадали пятеро детей.

«11 человек госпитализировано, из них пятеро детей. Трое пострадавших находятся в реанимации, из них двое детей. Решается вопрос о транспортировке детей в Рязань», – сказал он.

В полиции добавили, что водитель рейсового автобуса Москва – Волгоград, вылетевшего в кювет на трассе в Рязанской области, по предварительным данным, погиб.

Как уточнял директор транспортной компании «Диана тур», которая организовала рейс, Налча Махир, водитель автобуса прошел медицинское обследование перед выездом. Автобус был технически исправен. По словам директора, водитель был опытным и отдохнул перед выездом, а автобус приобрели недавно.

В пятницу в региональном УМВД сообщили, что в Рязанской области опрокинулся автобус.