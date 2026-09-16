На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Большинство избирателей в США признали Трампа опасным и коррумпированным
Axios: Cвыше половины американских избирателей обвинили Трампа в коррупции
Большинство зарегистрированных избирателей в США считают президента Дональда Трампа коррумпированным и опасным политиком в преддверии промежуточных выборов.
Более половины зарегистрированных американских избирателей охарактеризовали президента США Дональда Трампа как коррумпированного и опасного, передает Axios.
Опрос, проведенный The Economist и YouGov с 11 по 14 сентября 2026 года среди 1461 избирателя, показал, что 53% респондентов считают его коррумпированным, а 51% – опасным.
«Президент Трамп начал полномасштабную войну с мошенничеством во всем федеральном правительстве, привлекая преступников к ответственности и экономя налогоплательщикам миллиарды долларов», – заявил представитель Белого дома Дэвис Ингл. Он также обвинил демократов в Конгрессе в неспособности остановить растраты и злоупотребления в правительстве.
Результаты опроса сильно разделились по партийной линии: 91% демократов и 62% независимых избирателей назвали Трампа коррумпированным, тогда как среди республиканцев этот показатель составил всего 10%. При этом менее половины республиканцев (49%) готовы назвать президента честным.
На фоне приближающихся промежуточных выборов Трамп пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере 5000 долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом. План обойдется более чем в триллион долларов, однако 41% опрошенных уверены, что Трамп не выполнит это обещание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около 90% взрослых жителей Соединенных Штатов назвали коррупцию в правительстве повсеместной.
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