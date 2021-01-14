Гордума Якутска проголосовала за отставку мэра Авксентьевой

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14 января, четверг  |  Последнее обновление — 07:15  |  vz.ru
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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Политологов усиливают перед выборами 2021 года

По мнению Сергея Кириенко, в России растет спрос на качественную политическую аналитику конкурсполитологов.рф
2021 год обещает насыщенную политическую жизнь и повышенный спрос на политтехнологов и специалистов в социально-политическом анализе, которых в России не больше ста человек. Решить проблему нехватки политологов и идеологов избирательных кампаний – такова цель конкурса, о запуске которого объявил Сергей Кириенко. Подробности...
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
Ровно тридцать лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе произошло то, что стало одним из важнейших катализаторов развала СССР. Почему современная Литва так яростно защищает миф о «январских событиях», в чем заключались ошибки советских властей и какую роль в происходящем играл будущий глава чеченских боевиков Аслан Масхадов? Подробности...
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Стратегическое партнерство Молдавии и Украины грозит России новым кризисом

Молдавия и Украина договорились о стратегическом партнерстве Maia Sandu/Facebook
Впервые за долгое время Молдавия и Украина объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Президенты двух стран Майя Санду и Владимир Зеленский договорились о начале строительства трассы Киев — Кишинев, которая пройдет в обход Приднестровья. По мнению экспертов, новая магистраль может иметь военное значение, привести к торгово-экономической блокаде непризнанной республики и стать очередным инструментом геополитического давления на Россию. Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Следующие 80 лет уже запрограммированы

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
К исходу 2020 года наш век вполне достойно управился с перекройкой миропорядка. Он в один присест, практически со скоростью перемены первого и второго блюд, схрумкал и ялтинский мир, и однополярную глобализацию. При этом дважды (!) погребённая катастрофами ХХ века Россия опять как новенькая. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Наши местные споры о том, имеет ли частная компания за океаном право на идеологическую цензуру, лишены реального смысла. Если такое право существует, если оно укладывается в действующие законы США, это ещё хуже для всех нас, для всего мира. Подробности...
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Феминисткам надо победить филологическую безграмотность

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно. Подробности...
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Кого убьет новая «арабская весна»

Стратегический союз Украины и Молдавии

США превращаются в диктатуру

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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Гордума Якутска проголосовала за отставку мэра Авксентьевой

    14 января 2021, 06:33

    Текст: Антон Никитин

    Якутская городская дума на сессии в четверг приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой.

    «Решение принято. Разрешите мне от всего сердца поблагодарить Сардану Владимировну за совместную работу. Вместе мы плодотворно и конструктивно проработали 2,5 года», – приводит слова председателя Якутской городской думы Альберта Семенова ТАСС.

    За проект решения проголосовали 17 депутатов, против выступили шесть, еще один парламентарий воздержался.

    Исполняющим обязанности мэра Якутска назначен Евгений Григорьев, ранее занимавший должность первого замглавы города. «Хочу пожелать Евгению Николаевичу (Григорьеву) успешной работы и плодотворного сотрудничества с депутатским корпусом Якутской городской думы во благо развития и процветания родного города», – сказал Семенов.

    Напомним, в понедельник Авксентьева подала в отставку из-за состояния здоровья, попросив поддержать на выборах Евгения Григорьева. В 2018 году Авксентьева стала первой женщиной-мэром Якутска. Из-за нестандартного взгляда на работу муниципалитета, активности в социальных сетях и непрерывного сокращения расходов на собственную администрацию ее стали называть «мэром здорового человека». Она рассказывала, что на работе ей поступали угрозы, ее пытались шантажировать.


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