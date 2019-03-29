Глава Якутска заявила о шантаже со стороны застройщика

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила в соцсетях, что известная в городе журналистка шантажирует ее и требует отозвать судебный иск администрации к застройщику по земельному спору.

«Сегодня я подала заявление в правоохранительные органы по факту информационного шантажа, которому я подверглась накануне», – сообщила Авксентьева в своем Instagram.

По словам главы города, журналистка, действуя по поручению одного из застройщиков, потребовала отозвать иск администрации к этому застройщику. Она также отметила, что речь идет о земельном споре об участке в самом центре города.

Авксентьева добавила, что от нее также потребовали разрешение на строительство и несколько других просьб.

«В случае, если я откажусь выполнять их требования или предам огласке ее действия, она угрожает мне распространить некие порочащие меня сведения о моей предыдущей работе, которыми она и ее информированные «компаньоны» якобы располагают. За свои «услуги», по ее словам, она планировала получить от застройщика 7 млн рублей», – пояснила глава города.

Авксентьева отметила, что «за любую попытку шантажа, неподтвержденной фактами порочащей информации буду обращаться в правоохранительные органы и разматывать всю цепочку до конкретного заказчика».

Также мэр подчеркнула, что уважает всех журналистов, «честно зарабатывающих свой хлеб», выражающих авторскую позицию, но этот случай – «нечто вопиющее».