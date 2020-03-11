Мэру Якутска пригрозили отрубить голову за усыпленных животных

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что в соцсетях ей поступают угрозы из-за скандала о пункте передержки животных, где ветеринары выявили вирус бешенства и усыпили около 200 собак и кошек.

«Мне пригрозили, что лопатой отрубят мне голову и положат меня в тот же контейнер к этим же собакам...», – сообщила глава города, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что не собирается подавать заявление в полицию. Мэр занялась блокировкой аккаунтов, от которых приходят угрозы, чтобы «не допустить вражды и розни».

«И не допускать преследования в первую очередь тех людей, которые в эмоциях высказывают такие угрозы и оскорбления – это делается прежде всего в их же интересах... Подавать на них заявление я не буду, потому что просто мне некогда. Пусть это останется на их совести», – пояснила Авксентьева.

По ее словам, гражданское общество ведет себя недостойно, присылая ей угрозы, мэр призвала «максимально содействовать тому, чтобы распространять правдивую информацию».

Напомним, в Якутске зоозащитники обнаружили контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста. Власти города пояснили, что животных в пункте передержки усыпили с целью предотвращения распространения бешенства.