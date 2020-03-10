Власти Якутии объяснили обнаружение зоозащитниками контейнера с убитыми животными

Животных в пункте передержки в Якутске усыпили с целью предотвращения распространения бешенства, заявили в департаменте ветеринарии региона.

Ранее СМИ сообщили, что в Якутске зоозащитники обнаружили контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста. После этого глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку по факту случившегося.

Как говорится на сайте департамента ветеринарии Якутии эвтаназия (усыпление) является мерой предупреждения распространения заболевания.

«Когда стоит выбор между жизнью человека и животного – выбор очевиден», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на территории пункта передержки животных находятся два контейнера. В одном из них лежат 153 трупа собак и 48 кошек, которые имели контакт с собакой с бешенством.

«В контейнере, который был вскрыт зоозащитниками, находились более ста туш животных, погибших на улицах города в результате наезда автомобилей и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Они были подготовлены к утилизации», – заявили в департаменте.

При этом с момента подтверждения обнаружения вируса бешенства пункт передержки животных переведен в режим карантина.

Ранее власти Якутска предложили ввести налог или сборы с владельцев собак в их регионе. Такая потребность возникла в связи с тем, что на отлов, стерилизацию, чипирование, вакцинацию и содержание бездомных животных уходит слишком много денежных средств.

С начала 2020 года в России изменились правила обращения с животными. Согласно им во всех городах обязаны отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и возвращать в прежнее место обитания безнадзорных животных.

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