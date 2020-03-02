В российском городе предложили ввести налог на собак

Власти Якутска планируют обсудить введение налога или сбора с владельцев собак, чтобы компенсировать затраты на борьбу с бродячими псами, заявила мэр города Сардана Авксентьева.

На еженедельной планерке обсуждалась проблема отлова бездомных животных и все сопутствующие затраты – на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и так далее. Как сообщила директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус, общие расходы составляют 14,5 тыс. на одну особь.

«Мы на детей пособия меньше платим, чем должны тратить на содержание одного животного», – передает РИА «Новости» слова мэра Якутска.

Авксентьева отметила, что федеральное законодательство обязывает государство и муниципалитеты отвечать за работу с бездомными собаками, но пока это не находит поддержки у местных жителей, которые не понимают, почему животных после всех необходимых процедур снова выпускают на волю.

Она добавила, что, возможно, стоит проработать вопрос введения налогов или сборов с хозяев животных. В качестве примера она привела Европу, где «животные относятся к категории роскоши и облагаются соответствующим налогообложением».