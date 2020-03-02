В российском городе предложили ввести налог на собак

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2 марта, понедельник | Последнее обновление — 13:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт оценил способность Сирии закрыть небо Идлиба для Турции
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Российскому сахару придется искать счастья за рубежом
Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков
Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии
Блумберг планирует выиграть выборы в США с помощью мемов
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Свобода выбора наркоманов – это свобода за наш счет
Антон Любич, экономист
В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, на улицах российских городов в закладках хранится наркотиков не менее чем на 10 миллиардов рублей. Эти колоссальные суммы тратятся на подрыв здоровья нашего народа. Подробности...
Экологический идиотизм погорел на «бабках»
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немецким газетам довольно легко удалось убедить читателей в том, что во всем виноваты водители дизельных авто и мясоеды. Но когда дело доходит до денег, немцы начинают злиться и задумываться – не обманули ли их, мягко выражаясь? Подробности...
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Кому и зачем стоит попросить прощения
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...
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В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал
Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира БолсонаруПодробности...
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На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса
Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис моралиПодробности...
Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи
Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положениеПодробности...
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