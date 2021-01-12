Дочь Назарбаева вошла в список депутатов нижней палаты парламента Казахстана

Экс-спикер сената, дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева вошла в список депутатов от партии «Нур Отан» («Свет Отечества») в мажилис (нижнюю палату парламента) республики, сообщили в партии.

«12 января решением бюро политического совета партии «Нур Отан» в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» утвержден список в составе 76 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса парламента Казахстана VII созыва», – приводит ТАСС сообщение.

Дарига Назарбаева представлена в списке под номером 41.

В сообщении также подчеркивается, что на практике реализовано поручение лидера партии по увеличению доли молодежи и женщин в мажилисе парламента: новый состав фракции состоит на 40% из женщин и молодежи до 35 лет, передает РИА «Новости».

Дарига Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который сложил свои полномочия в марте 2019 года.

Ранее сообщалось, что правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») победила на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты парламента), которые прошли 10 января, набрав 71,09% голосов, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, представляя итоги голосования.

10 января в Казахстане прошли выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента республики) и маслихатов (местных представительных органов). Новая законодательная норма требует, чтобы в партийных списках в Мажилис было не менее 30% женщин и лиц, не достигших 29 лет. Электронное голосование на выборах депутатов мажилиса не предусмотрено.