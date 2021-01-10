Парламентские выборы начались в Казахстане

В Казахстане начались очередные выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента республики) и маслихатов (местных представительных органов). В 07.00 (04.00 мск) по всей стране открылись 9994 избирательных участка.

В парламентских выборах участвуют пять из шести зарегистрированных в республике партий: Народная партия Казахстана (бывшая Народная коммунистическая партия Казахстана); правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества»); Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»); Демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь») и партия «Адал» («Честность»), которая до недавнего времени называлась «Бирлик» («Единство»). Общенациональная социал-демократическая партия, которая считает себя оппозиционно настроенной, приняла решение не участвовать в предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты, передает ТАСС.

В списки кандидатов от пяти партий на выборах в Мажилис вошли 312 человек. При этом полностью соблюдена новая законодательная норма, требующая, чтобы в партийных списках было не менее 30% женщин и лиц, не достигших 29 лет. В перечне кандидатов также значатся 34 действующих депутата Мажилиса. На заседании ЦИК посредством жеребьевки был определен порядок, согласно которому партии будут указаны в избирательных бюллетенях. Первую строчку в списке занимает Народная партия Казахстана, далее следуют «Нур Отан», «Ауыл», «Ак жол» и «Адал».

Общее число избирателей в республике, согласно спискам ЦИК Казахстана, составило 11,9 млн человек. При этом около 12 тыс. граждан Казахстана планируют проголосовать за рубежом, где для этих целей откроются 66 избирательных участков, в том числе в пяти городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Омске и Казани. Для наблюдения за выборами получили аккредитацию 398 международных наблюдателей и представителей иностранных государств. Из них от десяти международных организаций аккредитовано 322 наблюдателя, от 31 иностранного государства – 76 человек. В связи с пандемией коронавируса всем участникам голосования необходимо иметь при себе маски, перчатки и пользоваться антисептиками. Избирателей просят соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, избегать рукопожатий и других форм прямого контакта.

Голосование на выборах депутатов Мажилиса будет проходить в традиционном формате – только бумажными бюллетенями. Электронное голосование не предусмотрено. Избирательные участки будут открыты до 20.00 (17.00 мск). Согласно законодательству республики, Центризбиркому на подведение итогов выборов предусмотрено семь календарных дней. Все избирательные процедуры должны быть завершены до 17 января.

Напомним, в августе 2020 года граждане Казахстана выбирали членов верхней палаты парламента – Сената.