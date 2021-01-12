Стали известны подробности о личности водителя врезавшегося в военную колонну грузовика

Водитель грузовика, врезавшегося 11 января в колонну военных автобусов в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов.

О пристрастии водителя грузовика «Тонар» к гоночным автомобилям и быстрой езде говорят посты на его страницах в соцсетях. Также он участвовал (по крайней мере, как зритель) в ночных дрифтах по Москве, передает «Московский комсомолец».

До недавнего времени мужчина работал в московской фирме «Квант», занимающейся перевозками стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было. Известно, что он арендовал грузовик у фирмы «Триумф ВНВ».

В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского. Сообщалось, что на Новорижском шоссе из-за аварии организовалась пробка длиной в пять километров.