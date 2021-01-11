После аварии с военными в Подмосковье образовалась многокилометровая пробка

На Новорижском шоссе из-за аварии с самосвалом и колонной военных автобусов организовалась пробка длиной в несколько километров, сообщили в пресс-службе московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«На пять километров затруднено движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы», – цитирует сообщение центра РИА «Новости».

Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского.