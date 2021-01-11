Finnair намерен восстановить полеты в Санкт-Петербург уже в январе Минобороны подтвердило гибель военных в ДТП с грузовиком 11 января 2021, 16:38 Текст: Алексей Дегтярев

В результате аварии с автобусами в Подмосковье погибли четверо военнослужащих, сообщило Министерство обороны России. «В результате столкновения четверо военнослужащих погибли. Ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Командование ЗВО и правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии. По предварительным данным министерства, врезавшийся в колонну военных автобусов водитель грузовика не справился с управлением. Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. По данным СМИ, столкнулись четыре автобуса и грузовик. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, позже появились сведения о 20 раненых и четырех погибших.

