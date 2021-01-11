В Подмосковье столкнулись грузовик и автобусы с военными, есть пострадавшие

Колонна с военными попала в аварию на трассе «Новая Рига» (Балтия, М-9), столкнулись четыре автобуса и грузовик, сообщили экстренные службы Подмосковья.

В результате аварии пострадали как минимум восемь человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным Пятого канала, есть погибшие. Отмечается, что в колонну военных въехал самосвал.

Также в сети опубликовали видеозапись с места происшествия.

«В районе храма Александра Невского в Подмосковье грузовик врезался в колонну автобусов, принадлежащую Минобороны РФ. В результате пострадали не менее восьми человек. Пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи», – уточнил собеседник ТАСС в экстренных службах.