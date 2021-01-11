В аварии с военными автобусами в Подмосковье есть погибшие

В ДТП на трассе Балтия М-9 («Новая Рига») в понедельник погибли четыре человека, сообщил собеседник в экстренных службах региона.

В результате аварии также пострадали шестеро человек, уточнили в экстренных службах РИА «Новости».

По данным собеседника ТАСС в экстренных службах, двое скончались на месте, еще двое умерли, несмотря на усилия врачей. «Госпитализированы шесть человек, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое», – указал он.

По его словам, раненых отправляют в госпиталь Вишневского. Некоторых из пострадавших забрали в больницу попутные машины. Число пострадавших выросло до 20 человек, отметил источник.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что причиной аварии могло стать то, что водитель грузовика не справился с управлением.

«По предварительной информации, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну автобусов», – пояснил он.

Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. По данным СМИ, столкнулись четыре автобуса и грузовик, сообщалось о восьми пострадавших.