Пострадавших в ДТП военных доставили в госпиталь Вишневского

Санавиация и кареты скорой помощи привезли пострадавших с места столкновения грузовика и автобусов с военными 24 пострадавших в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского.

«Вертолеты санитарной авиации постоянно прибывают в госпиталь», – сообщили в госпитале РИА «Новости».

Госпиталь Вишневского – аттестованное лечебное учреждение по травмам в результате ДТП. На территории учреждения есть специальная вертолетная площадка для санавиации.

Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие.

По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие.