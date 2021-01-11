Выросло число пострадавших после аварии военных с грузовиком

После столкновения самосвала с колонной военных автобусов в Подмосковье госпитализировали больше двух десятков человек, сообщил источник в экстренных службах.

«Всего пострадали 28 человек, четверо из них погибли», – сказал собеседник РИА «Новости».

По этим данным, после аварии госпитализировали 21 человека.

В Минобороны сообщали, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие.

Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, позже появились сведения о 20 раненых и четырех погибших. Позднее в полиции уточнили, что в результате аварии погибли четверо, и 15 пострадали. Водитель самосвала, который въехал в автобусы, сильно не пострадал, его задержали.